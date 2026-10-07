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La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

La estructura corresponde al primer tramo del nuevo puente ferroviario Közvágóhíd, que conecta las estaciones de Ferencváros y Kelenföld. Los ingenieros diseñaron una solución que evitó cortes prolongados y redujo las alteraciones al tránsito.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas por las calles de Budapest.
La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas por las calles de Budapest. Foto: Facebook Mammoet
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Durante un fin de semana, los habitantes de Budapest fueron testigos de una escena que parecía salida de una película de ciencia ficción: un puente ferroviario de 2.200 toneladas avanzando lentamente por la ciudad como si fuera un vehículo gigante. La espectacular maniobra permitió instalar una enorme estructura ferroviaria sin bloquear el tránsito durante semanas, convirtiéndose en una de las operaciones de ingeniería más impactantes de los últimos años.

Cómo movieron un puente de 2.200 toneladas por las calles de Budapest

La estructura trasladada corresponde al primer tramo del nuevo puente ferroviario Közvágóhíd, una obra estratégica para ampliar la capacidad de la línea que conecta las estaciones de Ferencváros y Kelenföld.

Nuevo puente ferroviario Közvágóhíd en Budapest, Rumania.
El puente Közvágóhíd cuenta con 108 metros de longitud y 20 metros de ancho. Foto: Facebook Mammoet

Las dimensiones del puente impresionan por sí solas: cuenta con 108 metros de longitud, 20 metros de ancho y un peso estimado de 2.200 toneladas.

Mover una infraestructura de semejante tamaño en una ciudad activa representaba un enorme desafío. Sin embargo, los ingenieros diseñaron una solución que evitó cortes prolongados y redujo considerablemente las alteraciones al tránsito.

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El secreto de la operación: 176 ejes motorizados y tecnología de precisión

La responsable de la maniobra fue Mammoet, empresa especializada en elevación y transporte de cargas de gran tamaño.

Nuevo puente ferroviario Közvágóhíd en Budapest, Rumania.
La responsable de la maniobra fue Mammoet, empresa especializada en elevación y transporte. Foto: Facebook Mammoet

Para completar la tarea utilizó plataformas modulares autopropulsadas, conocidas como Self-Propelled Modular Transporters (SPMT). Estos vehículos especiales están compuestos por numerosos ejes y ruedas controlados electrónicamente, capaces de mover miles de toneladas con una precisión milimétrica.

En total se emplearon 176 ejes motorizados que soportaron el peso completo de la estructura durante el traslado. Gracias a esta tecnología, el puente avanzó de forma gradual sobre la carretera hasta alcanzar su ubicación definitiva. Durante varias horas, la gigantesca estructura dio la impresión de haberse transformado en un enorme vehículo de acero desplazándose por Budapest.

La impresionante maniobra que evitó semanas de caos en el tránsito

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la rapidez de ejecución. La carretera afectada fue cerrada el viernes por la mañana para iniciar los trabajos y reabierta antes de la hora pico del lunes. Todo el proceso se desarrolló durante un único fin de semana.

La utilización de las plataformas SPMT permitió evitar la construcción de cimientos profundos y la instalación de grandes estructuras temporales. Además, los soportes provisionales fueron transportados junto con el puente, facilitando que todo el conjunto avanzara progresivamente hasta la posición establecida.

Budapest, Rumania.
La carretera afectada fue cerrada el viernes y reabierta antes de la hora pico del lunes. Foto: Unsplash

Esta metodología permitió resolver uno de los mayores problemas del proyecto: instalar una estructura gigantesca sin paralizar durante semanas una de las zonas más transitadas de la capital húngara.

Lo que viene ahora: otro puente gigante y un desafío aún más complejo

La espectacular operación es apenas la primera fase del proyecto ferroviario. Los planes contemplan la instalación de un segundo tramo que conformará el puente norte de la infraestructura. La nueva estructura también tendrá un peso cercano a las 2.200 toneladas y será colocada mediante una técnica similar.

Sin embargo, los ingenieros enfrentarán una dificultad adicional: dispondrán de menos espacio para maniobrar debido a que el primer puente ya se encuentra montado.

Por ese motivo, la próxima instalación podría resultar incluso más desafiante que la anterior. Si la primera maniobra ya captó la atención de especialistas y curiosos de todo el mundo, el siguiente traslado promete volver a convertir a Budapest en el escenario de una de las hazañas de ingeniería más sorprendentes de la actualidad.

ConstrucciónPuenteRumania
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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