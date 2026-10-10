Megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Un país de Sudamérica construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El sur de Perú dio un paso estratégico en su apuesta por convertirse en un nodo logístico de alcance regional. El Gobierno peruano inició la construcción del túnel mellizo Arequipa-La Joya, una obra de infraestructura valorada en 63,8 millones de dólares que busca agilizar el transporte de cargas, mejorar la conectividad vial y reforzar la conexión comercial con Brasil y los mercados de Asia a través de los puertos del Pacífico.

La nueva infraestructura forma parte del denominado Corredor Logístico del Sur, una red vial considerada fundamental para integrar las regiones meridionales del país con los principales puertos peruanos y con la Carretera Interoceánica, el eje terrestre que conecta Perú con territorio brasileño.

El túnel Arequipa-La Joya, una obra clave para la logística del sur peruano

El proyecto marca una nueva etapa en la construcción de la autopista Arequipa-La Joya, una vía pensada para aliviar las limitaciones de la red actual y mejorar la circulación tanto de pasajeros como de mercancías. Las autoridades consideran que la obra tendrá un impacto directo sobre la competitividad de sectores clave para la economía regional, como la agricultura, la industria y la minería.

El proyecto marca una nueva etapa en la construcción de la autopista Arequipa-La Joya. Foto: Diario El Pueblo

La construcción será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, un esquema que permite canalizar inversiones privadas hacia proyectos públicos prioritarios. En la iniciativa participan el Gobierno Regional de Arequipa junto con el consorcio Urbi Proyectos, la cementera Yura, la minera Cerro Verde e Interbank, actores que tendrán a su cargo la financiación y el desarrollo de una de las intervenciones más complejas de la futura autopista.

El túnel estará compuesto por dos galerías paralelas de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud cada una, destinadas a sentidos de circulación independientes. Esta configuración permitirá atravesar una zona de compleja geografía, mejorar la seguridad vial y facilitar un flujo más eficiente del tránsito, especialmente para los vehículos pesados que transportan mercancías desde los polos productivos del sur peruano.

Corredor Logístico del Sur: la apuesta peruana para conectar el Pacífico con Brasil

La obra forma parte de la ruta departamental AR-123 y contempla su integración con otras carreteras estratégicas de Arequipa, además de su conexión con la Panamericana Sur. Una vez operativa, la infraestructura ofrecerá un acceso más directo desde la ciudad de Arequipa hacia los principales corredores logísticos del país y los puertos ubicados sobre la costa del Pacífico.

El proyecto se inserta dentro del Corredor Logístico del Sur, destinado a fortalecer la integración territorial. Foto: Perú 21

El proyecto se inserta dentro del Corredor Logístico del Sur, una iniciativa destinada a fortalecer la integración territorial y comercial de Perú. Su objetivo es mejorar la conexión entre las regiones productivas del sur, los puertos marítimos y la Carretera Interoceánica, considerada una de las obras de infraestructura más importantes para el intercambio regional.

Para Arequipa, uno de los motores económicos del país, la mejora de la conectividad representa una oportunidad para reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de sus exportaciones, especialmente en actividades vinculadas a la minería y producción agroindustrial.

La Carretera Interoceánica y el comercio entre Sudamérica y Asia

Más allá del impacto local, el proyecto adquiere relevancia por su papel dentro de la Carretera Interoceánica. Este corredor enlaza los puertos peruanos de Matarani e Ilo con Brasil, brindando al gigante sudamericano una alternativa de acceso al Pacífico y facilitando la salida de productos hacia los mercados asiáticos.

El túnel estará compuesto por dos galerías paralelas de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud cada una. Foto: Diario El Correo

Al mismo tiempo, fortalece la presencia comercial peruana en Brasil y amplía las posibilidades de integración económica con el resto de Sudamérica. Las mercancías brasileñas pueden atravesar la red vial peruana para llegar más rápidamente a los puertos del Pacífico, mientras que los productos peruanos disponen de una conexión más eficiente hacia el mercado brasileño y el Atlántico.

Las autoridades peruanas sostienen que una conectividad más eficiente permitirá reducir tiempos y costos de transporte, un factor clave en el contexto de la creciente competencia logística en la región. En ese sentido, el túnel Arequipa-La Joya es visto como una pieza fundamental para consolidar al sur del país como una plataforma de intercambio comercial entre el Pacífico y el interior del continente.

Sin embargo, especialistas advierten que el potencial del corredor dependerá de la capacidad de los puertos peruanos para absorber un volumen creciente de cargas, de la culminación de las demás etapas de la autopista y una integración efectiva con la Panamericana Sur. El inicio de las obras representa un avance significativo en una estrategia de infraestructura que busca reforzar la posición de Perú en las rutas comerciales que conectan Sudamérica con Asia.