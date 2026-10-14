Nayib Bukele, presidente de El Salvador: “Vamos camino a convertirnos en el país más seguro del mundo”

Nayib Bukele y su percepción sobre la seguridad en El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su país está cada vez más cerca de convertirse en el más seguro del mundo, tras una nueva reducción de los homicidios. La estrategia de seguridad se apoya en el régimen de excepción implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, una política que acumula miles de detenciones y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Nayib Bukele destacó la caída de los homicidios en El Salvador

“En camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, escribió Bukele este miércoles en la red social X, donde aseguró que los índices de criminalidad continúan disminuyendo, pese a encontrarse ya en niveles extremadamente bajos.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

El mandatario respondió así a una publicación de un usuario que difundió un cuadro con una tasa de homicidios de 0,97 por cada 100.000 habitantes hasta octubre, equivalente a 48 muertes. Bukele no confirmó ni desmintió directamente esos datos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), El Salvador registró 49 homicidios hasta agosto de 2026. Durante todo 2025, el país había contabilizado 82 asesinatos, según los datos oficiales.

Sin embargo, las estadísticas presentan limitaciones: las autoridades no contabilizan como homicidios determinadas muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o abatidos por ciudadanos. Tampoco incluyen las osamentas encontradas en fosas clandestinas ni las muertes de personas bajo custodia estatal.

El régimen de excepción, la clave de la política de seguridad de Bukele

La reducción de los asesinatos constituye uno de los principales argumentos del Gobierno salvadoreño para defender el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 a pedido de Bukele para combatir a las pandillas que operaban en el país.

Según las cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Cuando Bukele asumió la presidencia, a mediados de 2019, el indicador se ubicaba en torno a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller Alexandra Hill destacó los resultados de la estrategia y sostuvo que El Salvador se convirtió en un caso de referencia para otros países afectados por la violencia criminal. No obstante, la política de seguridad también generó cuestionamientos por su impacto sobre los derechos humanos. El régimen de excepción acumula más de 93.000 detenciones, más de 6.000 denuncias por presuntos abusos y alrededor de 570 muertes de personas detenidas, según los datos mencionados en el debate público sobre la medida.

Bukele comparó la lucha contra las pandillas con una quimioterapia

El presidente salvadoreño volvió a defender la continuidad del régimen de excepción mediante una comparación con un tratamiento médico. Según explicó, la violencia de las pandillas se encuentra en remisión, pero todavía existen riesgos de que vuelva a expandirse.

Megacárcel en El Salvador.

“Si nosotros retiramos la quimioterapia (régimen de excepción), el cáncer va a regresar”, sostuvo Bukele durante una conferencia de prensa el lunes.

Con esta analogía, el mandatario justificó la necesidad de mantener las medidas extraordinarias de seguridad para evitar un repunte de la criminalidad. Mientras el Gobierno destaca la caída histórica de los homicidios, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos mantienen abierto el debate sobre los costos y los límites de su estrategia.