“Orden y disciplina”: las nuevas disposiciones del Gobierno de Nayib Bukele para las escuelas públicas de El Salvador

Cabello limpio y prolijo, uniforme en iguales condiciones, ofrecer un saludo respetuoso, algunas de las medidas que implementó la recientemente nombrada ministra de Educación, Karla Trigueros.

Las escuelas públicas de El Salvador implementan disposiciones de "orden y disciplina". Foto: EFE

En las escuelas públicas de El Salvador se comenzaron a implementar desde el miércoles pasado medidas de control vinculadas con el “orden y disciplina” que buscan que los estudiantes cumplan con la disposición de llevar un uniforme limpio y prolijo y un cabello en mismas condiciones, además de tener que ofrecer un saludo respetuoso.

La medida es impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitada y doctora Karla Trigueros. Y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, define a estas disposiciones como de “carácter obligatorio”.

Trigueros -de quien se dio a conocer su nombramiento como ministra el pasado 15 de agosto por Bukele- el lunes pasado envió un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” destinadas al ingreso de los estudiantes, una de las primeras disposiciones de su gestión.

Uniforme limpio y saludo respetuoso, las nuevas disposiciones de la ministra de Educación

Estas nuevas disposiciones -uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso- son medidas que todos los alumnos de escuelas públicas en El Salvador deben cumplir y los maestros y directores de dichas instituciones educativas deben supervisar.

En caso de que un alumno no lo haga, “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa” y “dará lugar a las acciones correspondientes”, según sostiene el memorándum.

Las escuelas públicas de El Salvador implementan disposiciones de "orden y disciplina". Video: EFE.

En el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (conocido como Inframen), su directora Vicky de Alvarado, dialogó con EFE esta institución cuenta con medidas disciplinarias “permanentes” y calificó de “muy buenas” las nuevas disposiciones de la ministra Trigueros.

“Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución”, explicó.

Asimismo, aseguró que lo dispuesto por la ministra de Educación “se va a hacer con mucha más rapidez y se va a aplicar más”, al tiempo que instó a los padres que “envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación”.

Esta decisión se enmarca en el objetivo de la Administración Bukele de buscar “construir el nuevo El Salvador”: “Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas. Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, fueron las palabras elegidas por la ministra Trigueros.