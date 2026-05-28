El país de América Latina que construye el estadio más moderno con capacidad para 50 mil personas. Foto: Instagram @indeselsalvador_

El fútbol de América Latina tendrá un nuevo gigante. En Antiguo Cuscatlán, a pocos kilómetros de San Salvador, ya comenzó la construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, una obra que promete convertirse en uno de los escenarios deportivos más modernos y sostenibles de toda la región.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador apunta a ser el más moderno de América Latina

Con capacidad para 50.000 espectadores sentados en butacas individuales, una superficie total de 170.000 metros cuadrados y estacionamiento para más de 2.000 vehículos, el proyecto no apunta solamente a levantar un estadio de fútbol, sino a crear un complejo multipropósito pensado para el entretenimiento, los espectáculos y los grandes eventos internacionales.

En un continente marcado por estadios históricos como el Estadio Maracaná o el Estadio Azteca, la nueva casa del deporte salvadoreño busca abrir una nueva era desde la innovación y sustentabilidad. El lujo del recinto no estará únicamente en su impacto visual, sino en la tecnología que sostendrá su funcionamiento diario.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador promete convertirse en uno de los escenarios deportivos más sostenibles. Foto: Instagram @indeselsalvador_

Tecnología sustentable y arquitectura ecológica en el estadio salvadoreño

El proyecto incorporará sistemas de gestión digital capaces de optimizar el consumo energético y uso del agua, transformándolo en un verdadero referente de arquitectura ecológica en América Latina. La intención es que el estadio opere bajo estándares eficientes e inteligentes, alineados con las tendencias globales de construcción sostenible.

La obra se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar y nace a partir de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, país que aportará buena parte de la ingeniería y las innovaciones técnicas utilizadas en el desarrollo del complejo.

Cómo será el diseño futurista del nuevo estadio de El Salvador

Además de cumplir con las máximas exigencias de la FIFA para competencias internacionales, el estadio fue concebido como un centro integral de entretenimiento.

Su diseño abandona las estructuras pesadas y cerradas que dominaron gran parte del siglo XX para apostar por un concepto de “coexistencia armónica”, donde predominan las líneas curvas, la fluidez arquitectónica y una gran marquesina de rejilla modular que permitirá el ingreso natural de luz y ventilación, generando un juego de sombras que aportará sensación de ligereza pese a la monumental dimensión del edificio.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar. Foto: Instagram @indeselsalvador_

La inauguración está prevista para 2027. Una vez finalizado, el nuevo Estadio Nacional apunta a convertirse no solo en el orgullo arquitectónico de El Salvador, sino también en un nuevo símbolo del crecimiento de la infraestructura deportiva en Centroamérica.