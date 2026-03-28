Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

Un nuevo video compartido a través de sus redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muestra las transformaciones arquitectónicas y sociales que lleva a cabo su gobierno, en particular en la capital del país, en la zona del Centro Histórico de San Salvador.

“Cuadra por cuadra... tardará un poco, pero quedará hermoso”, había escrito el propio mandatario cuando publicó el video en su red de X, el cual fue reposteado muchas veces.

El video de los contrastes de Nayib Bukele

El video que compartió el presidente salvadoreño y del cual se hizo eco buena parte de la comunidad tiene una lógica muy simple, pero efectiva: muestra el antes y el después de las transformaciones que viene haciendo su administración y de las que proyecta a futuro.

"Cuadra por cuadra... tardará un poco, pero quedará hermoso", las transformaciones del Centro Histórico de San Salvador que muestra el presidente Nayib Bukele. Video: X/@nayibbukele

La narrativa visual del video, por tanto, evidencia la recuperación del Centro Histórico de San Salvador. De hecho, en menos de un minuto y sin mediar palabras, quedan ejemplificados los cambios que se hicieron y los que se proyectan, con un fuerte contenido visual que transmite el mensaje.

Una parte fundamental del video es cuando muestra cómo los monumentos históricos de la zona comienzan a ser visibles mucho más “limpios”, al quedar despejadas las calles a su alrededor de puestos ambulantes y venta ilegal en las calles, que ya no tendría lugar a raíz de estas modificaciones gubernamentales.

Cabe recordar que Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde el 1° de junio de 2019, renovando su mandato (segunda presidencia) en 2024, por lo que el video en cuestión viene a mostrar parte de las transformaciones que el presidente en ejercicio intenta llevar a cabo en su país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. REUTERS/José Cabezas.

Incluso, parte de estos cambios ya se habían empezado a proyectar cuando Bukele era alcalde de San Salvador, puesto que ocupó durante el período 2015-2018, donde su gestión también se destacó por haber renovado parte del Centro Histórico de la capital salvadoreña, enfocándose en la recuperación de espacios públicos.

Se estima que para lograr estos cambios, la inversión fue masiva y que supera los 65 millones de dólares. Parte de este capital también fue financiado de forma privada, con la motivación de mayor seguridad, lo que permite más inversión para la creación de hoteles y centros culturales orientados al turismo.