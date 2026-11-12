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Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití: lo que se sabe del despliegue

El presidente de El Salvador asegura que actuó en acuerdo con el propio mandatario haitiano.

Agustín Chiaffredo
Por Agustín Chiaffredo
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Nayib Bukele, presidente del San Salvador. REUTERS/ José Cabezas
Nayib Bukele, presidente del San Salvador. REUTERS/ José Cabezas
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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, envió más de 2.000 soldados a Haití para recuperar a cuatro técnicos que fueron atacados y presuntamente secuestrados por pandillas locales el pasado 18 de octubre, y que todavía no aparecen.

Qué pasó el 18 de octubre

El Salvador poseía un contingente de 70 militares y ocho especialistas en aviación en Haití, que formaban parte de la misión del Consejo de Seguridad de la ONU, Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), y cumplían roles como evacuaciones médicas, traslado de heridos y la protección de vehículos.

La situación escaló cuando cuatro técnicos salvadoreños se encontraban realizando compras de mercadería alimenticia en Croix-des-Bouquets, una comunidad de Puerto Príncipe, la capital, controlada por el grupo 400 Mawozo, cuando fueron emboscados y atacados por bandas criminales, dejando su vehículo blindado a la deriva y sin los tripulantes.

El contacto se perdió, pero ninguna organización criminal se atribuyó el ataque. Además, los helicópteros salvadoreños que rastreaban a los técnicos desaparecidos fueron atacados a disparos.

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Estado de emergencia en Haití. Foto: Reuters

Funcionarios de ambos gobiernos creen que fueron capturados por la banda Chen Mechan, con apoyo de otro grupo conocido como 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití.

La respuesta de Bukele

Las bandas no respondieron y Bukele ordenó las operaciones de búsqueda y rescate, enviando por tandas separadas contingentes de especialistas y amenazando a los criminales: “Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes” les advirtió Bukele.

Así, El Salvador envió gradualmente más soldados, llegando a desplegar entre 2.000 y 2.500 militares en Haití. Según el propio presidente salvadoreño, esta decisión fue en mutuo acuerdo con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien le otorgó el permiso para ingresar, respaldó las operaciones salvadoreñas y les agradeció por su accionar.

En un mensaje en la red social X, el Primer Ministro haitiano escribió: “Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. Las contribuciones de las Fuerzas de Seguridad General (FSG), la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití y los socios internacionales nos han permitido fortalecer las operaciones sobre el terreno, recuperar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado”.

“Un gran reconocimiento al presidente Nayib Bukele (@nayibbukele) por su apoyo y compromiso en la lucha nacional contra las pandillas. Haití, El Salvador, FCG: ¡la misma lucha, la misma determinación! La colaboración continúa. ¡LAS PANDILLAS NO SE DUERMEN!“.

Según Bukele, la acción no constituyó una ocupación ni una intención de dominar a la sociedad, sino que buscó la recuperación de sus técnicos.

Las fuerzas salvadoreñas instalaron una base en Tabarre y desde allí coordinan patrullajes y operativos con la Policía haitiana, concentrando las acciones de búsqueda principalmente en la zona donde desaparecieron los técnicos: la comunidad Croix-des-Bouquets y en la llanura de Cul-de-Sac, dos áreas controladas por las pandillas.

Según aseguró el mandatario salvadoreño vía X, una de las últimas operaciones realizadas en conjunto con la policía de Haití y las fuerzas de El Salvador, terminó con la destrucción de la casa del líder de la banda 400 Mawozo, Wilson Joseph, y también del cuartel general de la banda.

Las fuerzas salvadoreñas se están enfrentando a algunos de los grupos más peligrosos de la región, en una nación donde el Estado haitiano no controla el 100% de su territorio y sus fuerzas locales no poseen las capacidades necesarias para enfrentar por sí solas a los enemigos no estatales, situación que podría escalar a un conflicto más violento y sangriento en una posible guerra contra las pandillas.

En el ámbito legal de la situación, el despliegue a gran escala no posee un marco jurídico claro, ya que la mayoría de los soldados no se inscriben en la misión internacional y la ONU se diferenció de ello. No obstante, ambos gobiernos afirman que el accionar está bajo mutuo acuerdo.

HaitíEl SalvadorNayib Bukele
Agustín Chiaffredo
Agustín Chiaffredo

Columnista colaborador

Soy Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe e intento explicar las cuestiones geopolíticas del mundo en simples palabras para aquellas personas que no logren entenderlas o quieran aprender sobre cómo se mueve el mundo. Leer bio

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