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Amazon vende una “casa lunar” de 10 metros por 14.995 dólares: así es el domo de madera que se arma en 3 o 4 días

En Estados Unidos se puede conseguir esta peculiar casa. La oferta imperdible de Amazon no incluye cubierta, aislación, instalaciones y planos.

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Casa lunar de Amazon
La estructura mide 10 metros de diámetro y 6,4 metros de alto, y está calculada para dos plantas. Foto: Amazon.com
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En Estados Unidos, un kit para levantar una casa domo de 10 metros de diámetro se ofrece en Amazon a 14.995 dólares, pero la ficha del producto, cargada por el vendedor externo ECOHOUSEMART, advierte que se trata solo del marco de madera y que “esta no es una casa completa”.

Con el flete de 1.942,50 dólares, el desembolso inicial asciende a 16.937,50 dólares antes de sumar cubierta, aislación, aberturas, instalaciones, fundación y planos aprobados.

Casa lunar en Amazon 02
El kit incluye solo el marco de puntales de madera; cubierta, aislación y aberturas se compran aparte. Foto: Amazon.com

Qué incluye el kit Moon House D33H y cuánto cuesta por metro cuadrado

El modelo D33H es una estructura de puntales de madera SPF de 2x8 pulgadas, precortados y preperforados, con manual y plantillas para colocar paneles OSB, que no vienen incluidos. Mide 10 metros de diámetro y 6,4 metros de alto, y está calculado para dos plantas. La publicación especifica 1.808 pies cuadrados de “área de cubierta”, unos 168 m², sin detallar cómo los mide.

Un cálculo propio sobre la base circular arroja una ocupación de unos 79 metros cuadrados de terreno. Con el flete incluido, solo el esqueleto cuesta alrededor de 215 dólares por metro cuadrado de planta, y el envío representa casi el 13% del precio del kit.

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La carga pesa 4.425 libras, unas 2 toneladas, repartidas en tres pallets. La descarga no está incluida y la pieza metálica superior requiere equipo de izaje. En Amazon aclaran que dos o tres personas sin experiencia pueden armarlo en tres o cuatro días.

Casa lunar en Amazon 03
La carga pesa unas 2 toneladas en tres pallets y la descarga no está incluida en el precio. Foto: Amazon.com

Qué gastos quedan fuera del precio para que el domo sea habitable

Los planos sellados, necesarios para tramitar permisos, se cobran aparte. En un relevamiento de 2024 sobre casas pequeñas vendidas en Amazon, el portal Realtor reunió advertencias de especialistas sobre zonificación, permisos, fundación, conexión a agua y cloacas, seguros, financiamiento y calidad constructiva. La revista ProBuilder agrega que el comprador debe adquirir el terreno, y contratar por separado la plomería y la electricidad.

Sobre la eficiencia de estas estructuras, un estudio de la Universidad de Alicante, publicado en 2024 en la revista Buildings, estimó por simulación que un domo geodésico requiere un 21 % menos de envolvente y un 9 % menos de energía de calefacción que un bloque prismático equivalente. El cálculo se limitó al clima de Murcia, España, y no evaluó este kit.


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