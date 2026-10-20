Amazon invertirá 16.000 millones de euros en Alemania en 2027: el desembolso incluye infraestructura de inteligencia artificial

Amazon invertirá 16.000 millones de euros en Alemania. Foto: REUTERS

El gigante tecnológico estadounidense Amazon anunció este martes una inversión de 16.000 millones de euros en Alemania para 2027, que incluyen una ampliación de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial, internet satelital de alta velocidad y nuevos proyectos de logística en todo el país.

La multinacional hizo este anuncio durante la cumbre Invest in Germany, organizada por el Gobierno alemán y a la que estaban invitados doscientos directivos de empresas internacionales y alemanas.

Las nuevas inversiones se suman a los 100.000 millones de euros invertidos por Amazon desde 2010 en el país centroeuropeo, al que considera “uno de los mercados más relevantes del mundo”.

“Alemania es un centro de innovación y uno de los destinos de inversión más atractivos de Europa. Por ello, hemos invertido aquí más de 100.000 millones de euros desde 2010 y planeamos invertir otros 16.000 millones en 2027”, indicó la compañía en un comunicado.

Amazon invertirá 16.000 millones de euros en Alemania. Foto: REUTERS

En Alemania el gigante tecnológico creó más de 40.000 empleos fijos, incluidos 3.000 empleados de su división en la nube, y creado más de cien sedes, según el vicepresidente y director responsable de Alemania, Rocco Bräuniger.

Amazon también está abriendo un segundo laboratorio de investigación en robótica e inteligencia artificial en Berlín, duplicando así su presencia investigadora en la capital germana.

“Queremos proporcionar a las empresas, municipios y creadores en Alemania la infraestructura y las herramientas que necesitan para ser competitivos y crecer”, afirmó por su parte David Zapolsky, director global de Asuntos Públicos y Servicios Jurídicos, en la cumbre.

La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, señaló que Alemania necesita este tipo de inversiones, porque “refuerzan la posición de Alemania en la competición tecnológica internacional, al tiempo que generan valor añadido y puestos de trabajo”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.