Amazon Web Services, centro de datos. Foto: REUTERS

Irán abrió un nuevo frente en la guerra en Medio Oriente: la nube digital. A principios de marzo, drones iraníes atacaron centros de datos de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y afectaron infraestructura cercana a otro centro en Baréin.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) reivindicaron la autoría de los ataques y explicaron que con esta ofensiva se busca identificar el papel de estos centros en el apoyo a las actividades militares y de inteligencia del enemigo.

Los centros de datos concentran toda la infraestructura que hace posible desde las aplicaciones bancarias hasta los servicios en la nube y las plataformas de inteligencia artificial (IA).

Tanto Amazon como otras empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Microsoft y Nvidia, aumentaron recientemente sus inversiones en Emiratos Árabes Unidos, que se posiciona como clave en la computación de IA necesaria para sostener servicios como ChatGPT

¿Por qué Irán ataca los centros de datos?

Los centros de datos alimentan a la IA, proporcionando la capacidad de cálculo, el almacenamiento y la conexión a internet de alta velocidad necesarios para entrenar los modelos.

Según Vincent Boulanin, director del programa de gobernanza de la IA en el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), “los centros de datos son un elemento fundamental de las capacidades nacionales en IA. Desde esa perspectiva, pueden considerarse una infraestructura muy crítica”.

Entonces, que Irán ataque centros de datos resulta especialmente significativo por el impacto sobre la población civil y -potencialmente- sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos, que utilizarían IA en sus operaciones.

Según Mmedios estadounidenses, Claude, de Anthropic, fue utilizada por las FA de EEUU para apoyar operaciones en Venezuela e Irán.