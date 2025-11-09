Amazon Bazaar llega a Argentina: productos baratos, envíos gratis y estilo Shein

La nueva app de Amazon ya está disponible en el país y busca competir con Temu y Shein. Ofrece miles de productos importados, descuentos de hasta el 50% y envíos gratuitos para compras superiores a $35.000.

FILE PHOTO: Amazon logo outside an Amazon warehouse in Manchester, Britain, October 28, 2025. REUTERS/Phil Noble/File Photo Foto: REUTERS

Amazon Bazaar, la nueva aplicación de compras de Amazon, llega al país y promete transformar la experiencia a la hora de hacer compras online. La app tendrá productos de hogar y moda, al estilo Temu y Shein.

Tras el éxito de Amazon Haul, la empresa norteamericana lanzó Amazon Bazaar, que ya se puede disfrutar en México, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Según anunció la compañía, la aplicación está disponible desde el viernes 7 de noviembre en la App Store de iPhone y en Google Play Store para Android.

Amazon Bazaar Foto: @TechAI_Daily

La propuesta busca competir con las plataformas de e-commerce, como Temu y Shein, ofreciendo a los usuarios argentinos miles de productos importados a precios bajos, con promociones e incluso con envíos gratuitos.

Promociones únicas de Amazon Bazaar

La mayoría de los productos disponibles en Amazon Bazaar cuestan menos de $13.500 pesos. Muchos de ellos poseen promociones, por lo que pueden alcanzar precios de $2.750. Además, se ofrece un 50% de descuento en la primera compra.

Respecto de los envíos gratuitos, conseguirán ese beneficio aquellos consumidores que superen los $35.000 en el carrito de la aplicación. Las entregas demoran aproximadamente dos semanas en llegar. La aplicación cuenta con servicio de atención al cliente en múltiples idiomas, por quienes desconfíen de las compras online.

Además, para confirmar la seguridad de la plataforma, existe un espacio con reseñas y calificaciones de estrellas de los vendedores, donde se pueden ver opiniones de quienes compraron el producto y fotos del mismo.

Todo lo que se ofrece pasa por los controles de Amazon, lo que garantiza la ausencia de estafas en las transacciones. Las devoluciones son gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

La nueva app de Amazon Foto: @jmatuk

Las compras pueden realizarse desde Argentina y con moneda local. Los clientes pueden utilizar las credenciales de Amazon o cargar sus propias tarjetas personales, como Visa, Mastercard, American Express, o todas aquellas aceptadas internacionalmente.