Logo de Amazon. Foto: REUTERS

Amazon anunció una reducción de plantilla de al menos 16.000 personas -la mayoría en Estados Unidos-, decisión que se enmarca en los cambios organizativos emprendidos por la compañía para fortalecer la organización y eliminar burocracia.

Se trata del segundo gran ajuste en tres meses. La primera fase se saldó en octubre de 2025, con otros 14.000 despidos.

Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, informó de esta nueva reducción de plantilla este miércoles en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

En este contexto, la firma le ofreció a los empleados de EEUU 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

En simultáneo, mientras se aplican estos cambios, la compañía asegura que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera “cruciales” para el futuro.

El plan de despidos de Amazon

En octubre de 2025, Amazon anunció que iba a reducir la plantilla corporativa en 14.000 personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

La directiva negó que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses, sino que, por el contrario, lo que se pretende es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

El pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30.000 despidos en Amazon.