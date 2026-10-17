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Se mantiene la incertidumbre por el nuevo secretario general de las Naciones Unidas: Rafael Grossi sumó apoyos pero los vetos complican su candidatura

La sexta votación secreta no tuvo definiciones, evidenciando una profunda parálisis geopolítica entre Estados Unidos y China. El argentino, Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett Rafael se posicionaron como los más votados.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El elegido por Time como el argentino más influyente
El elegido por Time como el argentino más influyente Foto: NA
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El Consejo de Seguridad continúa con la incertidumbre para designar al próximo secretario general de las Naciones Unidas, evidenciando una profunda parálisis geopolítica entre Estados Unidos y China.

Tras el escrutinio de la sexta votación secreta, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi se posicionaron como los candidatos más votados, pero los tres sufrieron sendos vetos de los miembros permanentes del Consejo que anularon sus posibilidades en esta instancia.

Los resultados oficiales de la sesión reflejaron una extrema polarización: Grynspan obtuvo 9 votos a favor, 5 en contra y 2 vetos; Rodrigues-Birkett cosechó 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos; y Grossi alcanzó 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Foto: Wikipedia.

Por primera vez en el proceso, la votación permitió conocer con absoluta certeza el origen de los apoyos y los rechazos gracias a una modificación en el mecanismo: los miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— emitieron su sufragio mediante una boleta roja, mientras que los diez miembros no permanentes lo hicieron con una boleta blanca. En las cinco rondas anteriores, la falta de diferenciación en las papeletas había mantenido los vetos mezclados con los rechazos de los estados no permanentes.

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Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: REUTERS/Adam Gray.

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Gracias a este desglose cromático, se supo que Grynspan y Rodrigues-Birkett contaron con tres respaldos de miembros permanentes cada una, mientras que Grossi acumuló dos apoyos de este mismo bloque. Sin embargo, el sistema de votación del Consejo establece que el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes bloquea de manera inmediata al aspirante en esa ronda, aunque la normativa permite que los candidatos vetados vuelvan a presentarse en futuras votaciones.

Las constantes votaciones fallidas reflejan la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Donald Trump y Xi Jinping. Mientras la Casa Blanca respalda fuertemente la candidatura de Grossi, China y Rusia impulsan la designación de una mujer para suceder a António Guterres, en consonancia con los reclamos históricos del Sur Global.

Donald Trump y Xi Jinping
Trump y Xi Jinping frente a frente Foto: REUTERS

De hecho, los países integrantes del bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— señalaron formalmente durante su última cumbre en la India que ninguna mujer ha ocupado jamás el máximo cargo de la organización, y que la representación regional de América Latina, el Caribe y África ha sido extremadamente marginal.

En este tablero de ajedrez diplomático, los equilibrios regionales e históricos juegan un papel determinante. Los votos de China y Rusia confluyen en torno a Grynspan, cuyo programa multilateral es observado con atención en Pekín y Moscú. Por su parte, Estados Unidos mantiene una estrategia coordinada con Francia y Reino Unido, aunque la disputa soberana sobre las Islas Malvinas introduce un obstáculo inesperado para la candidatura de Grossi, fuertemente impulsada por la Argentina.

Londres se resiste a aceptar a Grossi al frente de la ONU. Si la administración británica decide imponer su veto definitivo, la postulación del diplomático argentino quedará formalmente sepultada, más allá de la presión política ejercida desde Washington.

Lanzamiento de Rafael Grossi a la ONU.
Lanzamiento de Rafael Grossi a la ONU. Foto: REUTERS

En paralelo, la candidatura de Carolyn Rodrigues-Birkett sigue contando con el patrocinio estratégico de China y Rusia, debido a afinidades ideológicas compartidas. No obstante, un antecedente político de su paso como canciller de Guyana —donde expresó elogios públicos hacia Fidel Castro— le asegura el veto automático e invariable de la administración estadounidense.

Ante este escenario de bloqueos cruzados, los tres principales aspirantes carecen ya de margen político autónomo para sortear los vetos que pesan sobre sus nombres. La resolución del conflicto recae ahora exclusivamente sobre las delegaciones de Estados Unidos y China, inmersas en una contienda global de poder que abarca la carrera tecnológica, el control de los minerales críticos y la hegemonía en los mercados comerciales.

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Matias Greisert
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