Reino Unido: la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Carretera cortada cerca de la base aérea de Fairford. Foto: Reuters

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó la mañana de hoy tras recibir informaciones sobre “tres vehículos sospechosos” que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

“Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, señaló el subcomisario.

Precisó, asimismo, que siguen trabajando para determinar la naturaleza exacta del incidente, al tiempo que pidió a “la ciudadanía que no haga especulaciones”, sino que “siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades”.

Por su parte, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, la comisaria adjunta Vicki Evans, coincidió en que se encuentran en las “primeras etapas” de la investigación.

La creciente preocupación del Reino Unido

Las detenciones se producen en un contexto de alerta en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

En este sentido, la base de Fairford, próxima a la localidad de Whelford, adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara acciones estadounidenses de carácter defensivo contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en territorio británico.

Keir Starmer

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, destacó hoy la rápida intervención de los servicios de emergencia y de seguridad para detener a los sospechosos y proteger a la población, pero consideró inapropiado ofrecer más detalles mientras continúa la investigación.

El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones de EE.UU. usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que consideró que es “cómplice de crímenes de guerra”.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, el Reino Unido ha permitido a EE.UU. lanzar operaciones “defensivas” desde bases británicas que albergan aviones estadounidenses, pero se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.