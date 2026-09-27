comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Reino Unido: la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

El subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó la mañana de hoy tras recibir informaciones sobre “tres vehículos sospechosos” que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Carretera cortada cerca de la base aérea de Fairford.
Carretera cortada cerca de la base aérea de Fairford. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó la mañana de hoy tras recibir informaciones sobre “tres vehículos sospechosos” que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

“Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, señaló el subcomisario.

Precisó, asimismo, que siguen trabajando para determinar la naturaleza exacta del incidente, al tiempo que pidió a “la ciudadanía que no haga especulaciones”, sino que “siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades”.

Contenido Recomendado

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Milei mira tres elecciones clave:qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Milei mira tres elecciones clave: qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Por su parte, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, la comisaria adjunta Vicki Evans, coincidió en que se encuentran en las “primeras etapas” de la investigación.

La creciente preocupación del Reino Unido

Las detenciones se producen en un contexto de alerta en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

En este sentido, la base de Fairford, próxima a la localidad de Whelford, adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara acciones estadounidenses de carácter defensivo contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en territorio británico.

Keir Starmer, primer ministro británico, en la reunión de "Coalición de los Voluntarios". Foto: REUTERS.
Keir Starmer

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, destacó hoy la rápida intervención de los servicios de emergencia y de seguridad para detener a los sospechosos y proteger a la población, pero consideró inapropiado ofrecer más detalles mientras continúa la investigación.

El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones de EE.UU. usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que consideró que es “cómplice de crímenes de guerra”.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, el Reino Unido ha permitido a EE.UU. lanzar operaciones “defensivas” desde bases británicas que albergan aviones estadounidenses, pero se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

Estados UnidosReino UnidoNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

    Giro geopolítico: un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

  2. Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz

    Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz

  3. Malvinas:cómo funciona el puente aéreo británico, las escalas secretas y el despliegue militar que sostiene Londres

    Malvinas: cómo funciona el puente aéreo británico, las escalas secretas y el despliegue militar que sostiene Londres

  4. Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers

    Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España: una nueva guerra con drones y hackers

  5. ¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

    ¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

ANDIS bajo la lupa: denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Rolando Figueroa cruzó a Prat-Gay por Vaca Muerta:“Veo que no has recorrido”

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Máximo Kirchner:“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”

Economía

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Internacionales

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Reino Unido: la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz

Brasil:el PT cuestionó a Meta por restringir la cuenta de Facebook de Lula da Silva en la previa de las elecciones presidenciales

La indignación por la crisis de vivienda tomó las calles de España:“No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el Gobierno”