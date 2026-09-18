El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU: la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

El Consejo de Seguridad vota al nuevo secretario General de las Naciones Unidas, con tres candidatos de peso y en un contexto internacional complejo.
Entre los aspirantes, aparece el argentino Rafael Grossi, quien tiene el aval de Donald Trump para quedarse con el puesto.
En tanto, otra de las potencias mundiales apunta a otra candidata. Es que el líder chino Xi Jinping dejó entrever en la cumbre de los BRICS que avalaría a una mujer como sucesora de Guterres.
“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet son las cinco candidatas que pujan por llegar a la Secretaría General de la ONU.
Detalles de la votación
Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tienen derecho a veto. Esto significa que si uno de ellos ejerce esa facultad, el candidato vetado queda afuera de la carrera electoral.
Junto a los cinco miembros permanentes se alinean otros diez no permanentes, que no tienen derecho al veto. Esos diez miembros no permanentes son: Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, Bahrein, Colombia, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.
La votación del Consejo de Seguridad está prevista para las 10 AM, hora de New York (11 am hora de Argentina).