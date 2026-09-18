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El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU: la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

Se trata de la tercera ronda, donde hay tres candidatos de peso. Las diferencias de Donald Trump y Xi Jinping en relación a sus elegidos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China.
Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS
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El Consejo de Seguridad vota al nuevo secretario General de las Naciones Unidas, con tres candidatos de peso y en un contexto internacional complejo.

Entre los aspirantes, aparece el argentino Rafael Grossi, quien tiene el aval de Donald Trump para quedarse con el puesto.

Lanzamiento de Rafael Grossi a la ONU.
Lanzamiento de Rafael Grossi a la ONU. Foto: REUTERS

En tanto, otra de las potencias mundiales apunta a otra candidata. Es que el líder chino Xi Jinping dejó entrever en la cumbre de los BRICS que avalaría a una mujer como sucesora de Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

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Cumbre de los BRICS 2025.
Cumbre de los BRICS 2025. Foto: REUTERS

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet son las cinco candidatas que pujan por llegar a la Secretaría General de la ONU.

Detalles de la votación

Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tienen derecho a veto. Esto significa que si uno de ellos ejerce esa facultad, el candidato vetado queda afuera de la carrera electoral.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Foto: REUTERS

Junto a los cinco miembros permanentes se alinean otros diez no permanentes, que no tienen derecho al veto. Esos diez miembros no permanentes son: Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, Bahrein, Colombia, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

La votación del Consejo de Seguridad está prevista para las 10 AM, hora de New York (11 am hora de Argentina).

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Matias Greisert
Matias Greisert

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