Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Foto: EFE

El presidente Javier Milei cerrará este jueves su gira por Estados Unidos con una agenda que combinará política exterior y encuentros con el sector financiero. Antes de regresar a Buenos Aires, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y expondrá ante empresarios, banqueros e inversores en Nueva York.

La reunión bilateral se llevará a cabo en momentos en que el mandatario argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino. También analizarán la situación en Medio Oriente.

Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: prensa

La primera actividad de este jueves del presidente será visitar por la mañana el Ohel, el lugar donde están enterrados el líder espiritual Menachem Mendel Schneerson, el Rebe de Lubavitch, fallecido en 1991, y su suegro y antecesor, Yosef Yitzchak Schneersohn.

Javier Milei en su visita a la tumba del Rebe Lubavitch en 2025. Foto: EFE

Cerca del mediodía, visitará la sede deThe Economic Club of New York, una institución privada de membresía y fundada en 1907, que reúne principalmente a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología, derecho y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios.

Por la noche, a las 21, hora argentina, Milei partirá de regreso rumbo a Buenos Aires, donde arribará el viernes cerca de las 8.30 de la mañana.

Netanyahu se reunirá en Nueva York con varios presidentes latinoamericanos

Además de su encuentro con Milei, el primer ministro israelí mantendrá este juevesreuniones con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Panamá, según informó su oficina.

Netanyahu se reunirá también con el presidente de Etiopía, el vicepresidente de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea, de acuerdo con un comunicado difundido en las últimas horas.

La agenda del mandatario no incluye, sin embargo, una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, en la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE.

La oficina de Netanyahu afirmó que “numerosos líderes mundiales” solicitaron mantener reuniones con el primer ministro durante su visita, pero señaló que, debido a una agenda “apretada” y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos) mañana viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones.

La confirmación de estos encuentros se produce después de que medios israelíes apuntaran inicialmente que el viaje del primer ministro a Nueva York no incluiría reuniones bilaterales al margen de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a las 18.00 GMT de este jueves.

El viaje se produce en un momento de fuertes críticas internacionales a la política del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania ocupada. Netanyahu ha anunciado que aprovechará su intervención ante la ONU para “defender a Israel y a sus soldados” frente a lo que considera acusaciones falsas contra su país.