comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

El encuentro con el primer ministro de Israel en Naciones Unidas servirá para ratificar sus vínculos geopolíticos y personales. La reunión se producirá además después de que el mandatario argentino utilizara su discurso ante la ONU para reafirmar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y cuestionar la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei y Benjamin Netanyahu.
Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei cerrará este jueves su gira por Estados Unidos con una agenda que combinará política exterior y encuentros con el sector financiero. Antes de regresar a Buenos Aires, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y expondrá ante empresarios, banqueros e inversores en Nueva York.

La reunión bilateral se llevará a cabo en momentos en que el mandatario argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino. También analizarán la situación en Medio Oriente.

Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: prensa

La primera actividad de este jueves del presidente será visitar por la mañana el Ohel, el lugar donde están enterrados el líder espiritual Menachem Mendel Schneerson, el Rebe de Lubavitch, fallecido en 1991, y su suegro y antecesor, Yosef Yitzchak Schneersohn.

Javier Milei en su visita a la tumba del Rebe Lubavitch en 2025. Foto: EFE

Cerca del mediodía, visitará la sede deThe Economic Club of New York, una institución privada de membresía y fundada en 1907, que reúne principalmente a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología, derecho y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios.

Contenido Recomendado

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU: el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Por la noche, a las 21, hora argentina, Milei partirá de regreso rumbo a Buenos Aires, donde arribará el viernes cerca de las 8.30 de la mañana.

Netanyahu se reunirá en Nueva York con varios presidentes latinoamericanos

Además de su encuentro con Milei, el primer ministro israelí mantendrá este juevesreuniones con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Panamá, según informó su oficina.

Netanyahu se reunirá también con el presidente de Etiopía, el vicepresidente de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea, de acuerdo con un comunicado difundido en las últimas horas.

La agenda del mandatario no incluye, sin embargo, una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, en la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, en la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE.

La oficina de Netanyahu afirmó que “numerosos líderes mundiales” solicitaron mantener reuniones con el primer ministro durante su visita, pero señaló que, debido a una agenda “apretada” y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos) mañana viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones.

La confirmación de estos encuentros se produce después de que medios israelíes apuntaran inicialmente que el viaje del primer ministro a Nueva York no incluiría reuniones bilaterales al margen de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a las 18.00 GMT de este jueves.

El viaje se produce en un momento de fuertes críticas internacionales a la política del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania ocupada. Netanyahu ha anunciado que aprovechará su intervención ante la ONU para “defender a Israel y a sus soldados” frente a lo que considera acusaciones falsas contra su país.

Javier MileiBenjamín NetanyahuONU
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

    Discapacidad: en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

  2. Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

    Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

  3. Marcha de la Bronca:dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

    Marcha de la Bronca: dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

  4. Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

    Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU: “Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

  5. En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

    En Nueva York: así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente