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Destrozos, saqueos y más de 1000 detenidos: crece la violencia en las protestas masivas en Francia

Los disturbios se extendieron por varias ciudades, con edificios públicos incendiados y gente aprehendida. El Gobierno, la ultraderecha y la izquierda radical cruzaron acusaciones por los episodios de violencia.

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Disturbios e incendios en Francia
Disturbios e incendios en Francia Foto: EFE
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Francia vivió una jornada de protestas masivas en todo el país, convocadas a través de redes sociales por un colectivo muy dispar que degeneró en destrozos y saqueos de edificios públicos y comercios. La jornada estuvo marcada por una gran violencia de la que el Gobierno y la ultraderecha responsabilizó a la izquierda radical.

Los disturbios dejaron imágenes impactantes en distintas ciudades, entre ellas el Ayuntamiento de Limoges, en el centro del país, que quedó envuelto en llamas. También fueron atacados los consistorios de Marsella, en el sur, y Lille, en el noroeste, donde grupos de manifestantes forzaron las puertas e ingresaron a los edificios.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

El Ayuntamiento de Limoges, inaugurado en 1883 y cuya arquitectura se inspiró en el Ayuntamiento de París, sufrió graves daños. “Está prácticamente destruido”, declaró el prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate.

Los ataques de los manifestantes también alcanzaron una oficina de turismo en el centro de Lyon, que fue incendiada y la fachada de un edificio universitario en Ruán. En Burdeos, en tanto, fue asaltada la residencia de la prefecta, representante del Gobierno en la región.

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A estos episodios se sumaron importantes daños al mobiliario urbano de distintas ciudades. El fuego también estuvo presente en París, donde grupos de manifestantes prendieron fuego a comercios, mientras que otros establecimientos fueron saqueados en varios barrios.

El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, denunció que hay “calles enteras” que fueron “sistemáticamente devastadas”. Además, advirtió que el saldo de los actos de violencia y los saqueos en la capital será “grave” y de “inmensa magnitud”, con daños en espacios públicos y monumentos vandalizados.

Los destrozos, cuyo alcance todavía no había sido cuantificado, comenzaron a generar las primeras condenas públicas. Alexandre Bompard, presidente de la Federación de Comercio y Distribución (FCD) y consejero delegado de Carrefour, expresó su rechazo en nombre de las principales cadenas comerciales.

Francia registra disturbios en distintos puntos del país
Francia registra disturbios en París, Lyon o Marsella durante protestas por la vida cara

La jornada de manifestaciones en nuestro país ha tenido graves consecuencias para muchos negocios en todo el territorio nacional. En nombre de la FCD, condeno en los términos más enérgicos posibles los daños y saqueos que han sufrido”, escribió en LinkedIn. El pillaje de comercios fue especialmente importante en París, incluso en el distrito de los grandes almacenes, aunque los ataques también se repitieron en otras ciudades francesas.

El Gobierno francés apuntó contra la ultraizquierda en una jornada que tuvo cerca de 400 detenidos por disturbios y saqueos

Hasta las 20 -hora local- las fuerzas de seguridad habían realizado unas 400 detenciones. Sin embargo, la cifra era provisional, ya que los incidentes continuaban durante la noche y no se descartaban nuevos arrestos tras el análisis de las cámaras de seguridad.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló a “varios miles de alborotadores”, entre grupos de ultraizquierda y “delincuentes oportunistas”, como responsables de los ataques.

La violencia también abrió un enfrentamiento político entre el Gobierno y Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales de la próxima primavera. Mélenchon había respaldado las protestas desde el comienzo y participó en la manifestación realizada en París.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

Acusado por sectores de la extrema derecha y por integrantes del Ejecutivo de haber contribuido a la deriva violenta, el dirigente se desmarcó de los saqueos y responsabilizó a la conducción de las fuerzas de seguridad por haber “abierto la puerta al caos” mediante una gestión que calificó de “aberrante”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, y el ministro Nuñez rechazaron esas declaraciones y acusaron al candidato de La Francia Insumisa de realizar “una inversión peligrosa y cínica de las responsabilidades”. También remarcaron que, sin la intervención de las fuerzas de seguridad, no habrían podido desarrollarse las manifestaciones pacíficas que reunieron a cientos de miles de personas en todo el país.

Marine Le Pen y Emmanuel Macron condenan los disturbios en todo el país

La candidata de la extrema derecha a las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen, también apuntó contra Mélenchon y la izquierda radical. Según su interpretación, utilizaron las “reivindicaciones sociales legítimas” como “rehenes” y, al “legitimar la violencia”, buscan “precipitar el país en el caos”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, adoptó un tono institucional y sostuvo que en Francia no hay “ningún lugar para la violencia”. Además, advirtió que los responsables de los destrozos y saqueos deberán recibir un castigo.

Macron, que atraviesa la etapa final de su mandato, también fue objeto de críticas durante las manifestaciones por sus políticas de los últimos diez años. Frente a los disturbios, insistió en la necesidad de mantener un frente común contra quienes, según afirmó, buscan sembrar el caos, derribar las instituciones e impedir que quienes tienen reivindicaciones legítimas puedan expresarlas pacíficamente.

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