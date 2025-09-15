Más de 50 países árabes e islámicos piden la exclusión de Israel de la ONU tras el ataque en Doha

En la cumbre, celebrada en Qatar, los países participantes pidieron sanciones, revisión de relaciones diplomáticas y la posible exclusión de Israel de la ONU, además de apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional.

La cumbre fue organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Foto: EFE.

Más de 50 países árabes e islámicos se reunieron este lunes en Qatar para abordar la escalada del conflicto en Medio Oriente y emitir un contundente llamado a la comunidad internacional sobre Israel.

La cumbre, organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), concluyó con un documento que pide imponer sanciones, revisar relaciones diplomáticas y considerar la exclusión del Estado judío de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre los 25 puntos acordados, los líderes destacaron la necesidad de que todos los Estados: “imponer sanciones; suspender el suministro, transferencia o tránsito de armas, municiones y material militar (...); revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel e iniciar acciones legales”.

Además, instaron a los 57 países de la OCI a “examinen en qué medida la membresía de Israel en Naciones Unidas es consistente con la Carta” y a “coordinar esfuerzos encaminados a suspender la membresía de Israel en la ONU”.

La cumbre también hizo un llamado a los Estados miembros de la OCI firmantes del Estatuto de Roma a “adoptar todas las medidas posibles dentro de sus marcos jurídicos internos para apoyar la aplicación de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024 contra los perpetradores de crímenes contra el pueblo palestino”.

Dichas órdenes de arresto incluyen a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante y tras el 7 de octubre de 2023.

Benjamin Netanyahu. Foto: via REUTERS

Pese a los ataques contra la delegación negociadora de Hamás en Doha, los países participantes reafirmaron su apoyo a los esfuerzos de mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto para poner fin al conflicto en Gaza.

En este contexto, condenaron “las repetidas amenazas israelíes de volver a atacar al Estado de Qatar o a cualquier otro Estado árabe o islámico”, calificándolas de “provocativas y una grave escalada que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

Los líderes también subrayaron “el concepto de seguridad colectiva y destino compartido de los Estados árabes e islámicos, la necesidad de unidad frente a los desafíos y amenazas comunes, y la importancia de comenzar a establecer los mecanismos (de seguridad) necesarios de aplicación”.

Ataque a Qatar por parte de fuerzas israelíes Foto: REUTERS

Entre los acuerdos finales, incluyeron el llamamiento a “liberar Oriente Medio de armas nucleares y de todas las demás armas de destrucción masiva” en caso de establecer un mecanismo de seguridad regional conjunto.