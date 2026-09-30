comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab: las multas llegan a 750 euros

El Ayuntamiento de Lleida, en Cataluña, aprobó la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que “oculten totalmente el rostro”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab.
España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Ayuntamiento de Lleida, en Cataluña (noreste de España), aprobó este viernes la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que “oculten totalmente el rostro”, como el burka o el nicab, sin mención expresa a estas prendas.

Con los votos a favor del Partido Socialista Catalán, el catalanista Junts y el ultraderechista Vox -y en contra del conservador PP, el independentista ERC y el izquierdista Comú-, los concejales aprobaron esta nueva ordenanza que dicen que está fundamentada en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad.

El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma, que no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.

Lleida cuenta con menos de 150.000 habitantes y, aunque no hay cifras oficiales, el informe de Demografía del Islam en España de la Universidad CEU San Pablo estima que el 22 % de la provincia catalana a la que pertenece la ciudad profesa el Islam, un porcentaje superior a la media del 5 % del total de España y es la tercera provincia española con mayor proporción de musulmanes.

Contenido Recomendado

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas: un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

En España no hay prohibición para usar el nicab o el burka en espacios públicos, aunque en noviembre del año pasado la ultraderecha registró en el Congreso español una iniciativa para prohibirlo, lo que reavivó el debate sobre el velo islámico integral, aunque finalmente su prohibición fue rechazada en febrero por el Congreso.

Burka usado en mujeres.
España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab. Foto: X

En casi una decena de países europeos ya existen leyes que prohíben o restringen el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

EspañaNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa:brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

    Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

  2. Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

    Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

  3. Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

    Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas: un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

  4. La familia que busca fortalecer su poder:cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil

    La familia que busca fortalecer su poder: cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil

  5. Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

    Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina:cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Mate con glifosato:Misiones derogó la prohibición de su uso

Economía

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

NAZA:el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

🚨 NAZA: El documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

La familia que busca fortalecer su poder:cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil

“Complot terrorista o fake news”:el análisis de Andrés Repetto sobre el supuesto ataque terrorista contra la base de EEUU en Gran Bretaña