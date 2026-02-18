Burka usado en mujeres. Foto: Reuters.

El Congreso de España rechazó la propuesta impulsada por el partido ultraderechista Vox para prohibir el uso en el espacio público de prendas islámicas como el nicab y el burka.

La iniciativa fue rechazada con 177 votos en contra, de la coalición de gobierno y sus socios de izquierdas, frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se sumaron el PP y el UPN.

El Congreso de España rechazó la propuesta de la ultraderecha de prohibir el uso de prendas islámicas. Video: EFE

Detalles del proyecto

Según el texto presentado, el uso de prendas como el nicab o el burka tiene una “clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva” y de “sometimiento al varón”, además de representar “un grave riesgo para la seguridad”.

La norma proponía también incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan “de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción” su uso.

Uso del burka en España. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Asimismo, instaba a modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave.

Por último, planteaba que la ley de protección de la seguridad ciudadana incluyera como infracción leve llevar nicab o burka.

Uso del nicab en España. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Países europeos como Bélgica, Francia, Suiza, Dinamarca o Bulgaria cuentan con leyes que prohíben el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres.

Además, otros como Alemania, Países Bajos, Austria o Noruega restringen parcialmente el uso del velo integral islámico en ciertos ámbitos como escuelas, hospitales o al conducir.