Uso del burka en España. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó una resolución que prohíbe el uso del burka o el niqab en todas sus dependencias, una medida que genera polémica al carecer, por el momento, de respaldo jurídico firme. Esta decisión se enmarca en un debate nacional sobre la regulación de prendas que cubren el rostro, enfrentando argumentos de seguridad e identificación con los de libertad religiosa e integración.

La polémica surge en un contexto de creciente población musulmana en España y Europa, donde varios municipios han intentado implementar normas similares.

Un marco legal en entredicho y la advertencia de los tribunales

La medida sevillana, aprobada en pleno municipal, “carece de respaldo jurídico” y está a la espera de un informe que avale su legalidad. El gobierno municipal admite esta situación, señalando que la prohibición será de obligado cumplimiento una vez se reciba dicho dictamen. Históricamente, los intentos por prohibir el velo integral en España se han topado con obstáculos legales. Los tribunales ya han advertido que limitar su uso supone una restricción a la libertad religiosa que solo puede ser regulada por ley, una competencia que recae en el gobierno nacional y no en los ayuntamientos. Hasta ahora, estas iniciativas municipales han sido “llamamientos, pero no normas” con fuerza ejecutiva.

El debate social trasciende lo jurídico. Por un lado, existen voces que relacionan el burka con la opresión de la mujer y alertan sobre una supuesta “islamización” de la sociedad. Por otro, defienden la libertad individual. Una mujer musulmana, en declaraciones recogidas en la transcripción, argumenta: “Yo como una mujer musulmana, yo digo que esto no es por la religión, lo que lleva a las mujeres, estando fuera de su país de origen”. Comparte además la experiencia de una conocida que llevaba niqab: “ella dice, ¿es que a mí me hace sentir bien, a mí me gusta? Pero el día que su marido le dejó, que ya no debía llevar el niqab, y ella estaba muy contenta”. Este testimonio subraya la complejidad de discernir entre la elección personal y la coacción.

Burka usado en mujeres. Foto: Reuters.

El rechazo en el Congreso y la postura del Ayuntamiento

A nivel nacional, el camino hacia una prohibición general también encuentra resistencias. Hace un mes, el Congreso de los Diputados rechazó una proposición de ley del PP y Vox que pretendía reformar el código penal para prohibir el burka y el niqab en toda España. Frente a este escenario, el Ayuntamiento de Sevilla justifica su resolución en razones de seguridad y función pública. Alega que “la utilización de prendas… que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico o burka, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas” con independencia de su motivación.

La prohibición en Sevilla actúa como un nuevo episodio en un conflicto sin resolver, donde las decisiones locales chocan con el marco legal estatal y donde los símbolos religiosos se convierten en el campo de batalla de debates más amplios sobre identidad, seguridad y derechos individuales en una sociedad diversa.