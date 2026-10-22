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Murió en Francia la primera persona infectada con el virus Shamonda: cómo se transmite y qué advierten las autoridades sanitarias

El patógeno, asociado principalmente al ganado, causó la muerte de un paciente inmunodeprimido en Lyon. Las autoridades investigan cómo se produjo la infección y si el virus contribuyó al fallecimiento, mientras descartan riesgos para la población general.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El primer fallecido en Francia por el virus Shamonda. Foto: Unsplash
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Las autoridades francesas confirmaron la muerte de un paciente inmunodeprimido que había contraído el virus Shamonda, un patógeno asociado principalmente al ganado. Se trata del primer caso registrado en humanos y los especialistas investigan cómo se produjo la infección, aunque por el momento descartan un riesgo sanitario para la población general.

Qué se sabe del primer caso de virus Shamonda en humanos

El paciente había sido hospitalizado en Lyon, Francia, con un cuadro clínico grave y falleció a principios de octubre. Según informaron los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura, se trata de un caso excepcional, debido a que el virus Shamonda (SHAV) circuló durante décadas en África y Asia sin que se hubieran registrado infecciones humanas.

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Presencia del virus Shamonda. Foto: Imagen ilustrativa

La persona fallecida recibía tratamiento por una enfermedad grave que debilitaba su sistema inmunológico y la hacía más susceptible tanto a la infección como a sus posibles complicaciones. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que se están realizando investigaciones para determinar si el virus provocó o contribuyó al fallecimiento y establecer cómo se produjo el contagio.

Pese a la gravedad del caso, las autoridades señalaron que, con la información disponible hasta el momento, no se identificaron riesgos para la salud de la población en general.

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El ECDC mantiene contacto con las autoridades francesas y otros organismos europeos para evaluar las posibles implicaciones sanitarias de este primer contagio humano y reforzar la capacidad de detección de nuevos casos.

El virus Shamonda está presente en Europa

El virus Shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se notificaron casos esporádicos en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, además de Japón.

Durante 2026, el patógeno comenzó a detectarse en explotaciones ganaderas europeas. Aunque su identificación se produjo a finales de julio, algunos animales habían empezado a presentar síntomas durante junio.

La circulación del virus se confirmó en animales de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza. Entre los síntomas observados en el ganado se encontraron fiebre, diarrea y una disminución de la producción de leche.

Estos antecedentes mantienen bajo seguimiento a las autoridades sanitarias, especialmente por la expansión del patógeno entre animales en distintos países europeos.

Cómo se transmite el virus Shamonda y cuál es el riesgo de contagio

El virus Shamonda suele transmitirse entre animales mediante la picadura de insectos del género Culicoides, conocidos como mosquitos picadores. Sin embargo, todavía no se identificó la especie exacta involucrada en el contagio del paciente fallecido en Francia.

Ganado Heck en la reserva natural Oostvaardersplassen.
El virus Shamonda afecta al ganado. Foto: Wikipedia Commons.

En Europa, estos insectos presentan mayor actividad entre la primavera y el otoño, aunque su presencia depende de las condiciones climáticas y de cada región. Con el descenso de las temperaturas, su actividad tiende a disminuir.

Por ahora, las autoridades no detectaron un riesgo de transmisión generalizada entre humanos. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de este caso y determinar si existen otras infecciones que todavía no fueron identificadas.

VirusMuerteFrancia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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