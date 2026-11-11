Nueva vacuna contra el neumococo para adultos: cómo funciona, cuál es su respaldo y quiénes pueden recibirla

ANMAT aprobó una nueva vacuna contra la neumonía: quiénes pueden recibirla y qué enfermedades previene

La prevención de enfermedades infecciosas continúa siendo una prioridad para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Entre ellas, las infecciones neumocócicas ocupan un lugar relevante debido a su capacidad de provocar cuadros de diversa gravedad, particularmente en la población adulta y en quienes presentan factores de riesgo. Por eso mismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) otorga una vacuna antineumocócica conjugada 21-valente, indicada para personas de 18 años o más.

La vacuna fue desarrollada específicamente para adultos y tiene como objetivo prevenir tanto la enfermedad neumocócica invasiva como la neumonía provocada por Streptococcus pneumoniae. De esta manera, suma una nueva alternativa de inmunización para reducir el impacto de estas infecciones, que pueden derivar en complicaciones severas en personas con factores de riesgo.

La prevención de enfermedades infecciosas continúa siendo una prioridad para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Foto: Chaco Día por Día

Qué es la enfermedad neumocócica y qué complicaciones puede generar

La enfermedad neumocócica es una infección provocada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, de la que se conocen cerca de 100 serotipos distintos. La circulación de estas variantes puede cambiar según la edad de la población y la región geográfica, lo que influye en la frecuencia y el tipo de casos registrados.

Esta infección puede manifestarse de manera no invasiva, como sucede en algunos cuadros de neumonía, o evolucionar hacia formas más graves cuando la bacteria alcanza zonas del organismo que normalmente se encuentran libres de microorganismos.

La neumonía neumocócica figura entre las manifestaciones más comunes de la enfermedad en adultos. Los especialistas señalan que el riesgo de sufrir complicaciones es especialmente elevado en personas de 65 años o más, así como en mayores de 18 años con inmunodeficiencias o enfermedades crónicas preexistentes.

Qué significa que la vacuna sea 21-valente

Que una vacuna antineumocócica sea 21-valente significa que está diseñada para proteger contra 21 serotipos diferentes de la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo).

Los serotipos son distintas variantes de una misma bacteria. Como no todos circulan con la misma frecuencia ni provocan el mismo impacto en la salud, las vacunas incluyen aquellas que están más asociadas a enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Cuantos más serotipos cubre una vacuna, mayor es el espectro de protección frente a las cepas que pueden causar infección.

En el caso de una vacuna 21-valente, los 21 serotipos incluidos fueron seleccionados por su relevancia epidemiológica y su capacidad de provocar cuadros como:

Neumonía neumocócica.

Bacteriemia (infección en la sangre).

Meningitis neumocócica.

Otras formas de enfermedad neumocócica invasiva.

Que una vacuna antineumocócica sea 21-valente significa que está diseñada para proteger contra 21 serotipos diferentes de la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo). Foto: Magnific

Qué estudios respaldan esta vacuna

La vacuna fue evaluada dentro del programa clínico STRIDE, un conjunto de estudios que analizó tanto su capacidad para generar defensas en el organismo como su seguridad en distintos grupos de adultos.

Para aprobarla, se tuvieron en cuenta varios estudios clínicos de fase 3. Entre ellos se destacan:

STRIDE-3: comparó esta vacuna con otra de 20 variantes en adultos mayores de 18 años que nunca habían sido vacunados contra el neumococo.

STRIDE-10: la comparó con una vacuna de 23 variantes en personas de 50 años o más.

También se analizaron otros estudios realizados en grupos con diferentes características y factores de riesgo.

Los resultados mostraron que la vacuna generó una respuesta inmunitaria adecuada frente a las variantes de la bacteria incluidas en su fórmula. Además, presentó niveles de seguridad similares a los de las vacunas con las que fue comparada.

Como sucede con cualquier vacuna, su aplicación debe realizarse siguiendo las indicaciones aprobadas por las autoridades sanitarias y las recomendaciones del médico tratante.