comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1879, Argentina trajo un toro y dos vacas para transformar la ganadería: hoy su genética está presente en más del 70% del rodeo nacional

Todo comenzó con apenas tres animales: hoy, la influencia genética del Angus supera el 70% del rodeo bovino nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Angus
En 1879, un toro y dos vaquillonas llegaron desde Escocia Foto: Expo campo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Actualmente, resulta difícil hablar de la ganadería argentina sin mencionar al Angus. Su pelaje negro o colorado, la ausencia natural de cuernos y la calidad de su carne lo convirtieron en una presencia habitual en los campos del país.

Sin embargo, su historia nacional comenzó con apenas tres animales provenientes de Escocia. En 1879, el estanciero Carlos Francisco Guerrero Cueto decidió importar un toro y dos vaquillonas de la raza Aberdeen Angus.

Los ejemplares se llamaban Virtuoso, Aunt Lee y Cinderella. Su llegada marcó el inicio documentado de una transformación genética que se extendería durante casi un siglo y medio. En la actualidad, más de la mitad de la población bovina argentina es Angus y, al considerar sus cruzas, la influencia de la raza supera el 70% del rodeo nacional.

Los tres animales que llegaron desde Escocia

Guerrero Cueto tenía 32 años cuando trasladó los animales hasta su establecimiento de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la zona de General Madariaga. Allí comenzó uno de los capítulos más importantes de la producción agropecuaria nacional.

Contenido Recomendado

En 1827, la hija de un prócer perdió a su prometido en una batalla naval:8 meses después, apareció muerta en el Río de la Plata

Elisa Brown

Fue construida en 1650, quedó abandonada tras la expulsión de los jesuitas y cambió de dueños varias veces:hoy sus ruinas sobreviven en Entre Ríos

La Calera de Barquín
Angus
Casi 150 años después, su genética domina buena parte de la ganadería Foto: Archivo La Nación

Aunque existen antecedentes de ejemplares ingresados en 1875 y 1876, los animales de Guerrero fueron los primeros que quedaron registrados oficialmente con su correspondiente pedigrí. Por ese motivo, 1879 es considerado el punto de partida histórico del Angus argentino.

La elección respondía a las características productivas de la raza. En Escocia, estos bovinos eran reconocidos por su rusticidad, adaptación al clima y capacidad para producir carne de calidad.

Los llamaban “animales de jardín”

El recibimiento inicial estuvo lejos de ser favorable. Muchos productores argentinos estaban acostumbrados a bovinos de mayor tamaño y desconfiaban de aquellos animales compactos, oscuros y sin cuernos.

Algunos llegaron a calificarlos como “animales de jardín”, debido a su tamaño. También sostenían que difícilmente podrían competir con otras razas utilizadas en la producción ganadera.

Angus
Todo comenzó con apenas tres animales Foto: Archivo La Nación

Pese a las críticas, Guerrero continuó apostando por su reproducción. Con el tiempo, el Angus demostró una notable capacidad para adaptarse a las condiciones de la llanura pampeana.

En 1881, apenas dos años después de su llegada, la raza participó en la Exposición Rural de Palermo. Aquella presentación ayudó a instalarla entre los criadores y funcionó como una vidriera para los animales que todavía eran vistos como una curiosidad extranjera.

La raza que cambió la ganadería argentina

Durante las décadas siguientes, nuevos productores incorporaron reproductores Angus y profundizaron la selección genética. En 1920 se fundó la Corporación Argentina de Aberdeen Angus, institución que posteriormente se convirtió en la Asociación Argentina de AnGus.

La raza comenzó a destacarse por su fertilidad, facilidad de parto, adaptación y calidad carnicera. El mejoramiento permitió obtener animales con un crecimiento eficiente y cortes valorados tanto en el mercado interno como en la exportación.

Angus
Hoy, la influencia genética del Angus supera el 70% del rodeo bovino nacional Foto: Wikipedia

Según la Asociación Argentina de AnGus, más del 50% de los bovinos del país pertenece a esta raza. Si se incluyen los cruzamientos, su influencia genética supera el 70% de las cabezas.

De tres ejemplares a millones de animales

La decisión tomada en 1879 también originó una extensa tradición familiar. Seis generaciones después, los descendientes de Guerrero continúan vinculados con la cría y el mejoramiento genético desde la cabaña Charles de Guerrero.

El establecimiento trabaja con aproximadamente 200 vacas de pedigrí, 300 ejemplares Puros Controlados y cerca de 2.000 madres, dentro de un programa orientado a mejorar la eficiencia productiva y la calidad de carne.

Lo que comenzó con un toro y dos vaquillonas escocesas terminó influyendo en millones de animales. Casi 150 años después, la raza que fue recibida con incredulidad ocupa un lugar central en la ganadería y conserva, en buena parte de la carne argentina, la huella de aquellos tres ejemplares llegados en 1879.

HistoriaVacasGanadería
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía:hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

    En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía: hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

  2. En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía:allí nacieron 8 argentinos

    En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía: allí nacieron 8 argentinos

  3. En 1622, los jesuitas compraron una estancia en las sierras:378 años después, se convirtió en Patrimonio Mundial

    En 1622, los jesuitas compraron una estancia en las sierras: 378 años después, se convirtió en Patrimonio Mundial

  4. A comienzos de 1800, la madre de Sarmiento levantó una casa de adobe alrededor de una higuera:tenía 12 habitaciones y sobrevivió a un terremoto

    A comienzos de 1800, la madre de Sarmiento levantó una casa de adobe alrededor de una higuera: tenía 12 habitaciones y sobrevivió a un terremoto

  5. Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias y fomentar la caza:hoy corren libres y amenazan áreas protegidas

    Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias y fomentar la caza: hoy corren libres y amenazan áreas protegidas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura

Leonardo Nardini durante su visita a Suipacha luego de anunciar su candidatura.

El mensaje de Javier Milei por la salud del papa León XIV:“Toda la Argentina lo acompaña con afecto y oración”

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

Economía

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Día de la Madre - regalos

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

“Atención a los incautos”:Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Diego Guelar cuestionó a Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania

Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón