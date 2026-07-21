Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Peligro por consumo de lechuga en restaurantes Foto: Canal26.com con ayuda de IA

Un brote de Cyclospora, un parásito intestinal que puede causar diarrea acuosa intensa y síntomas prolongados, encendió las alarmas sanitarias en Estados Unidos después de que autoridades federales identificaran una posible relación con lechuga iceberg triturada servida en locales de Taco Bell en varios estados. La investigación es llevada adelante por los CDC, la FDA y organismos de salud estatales, que siguen analizando el alcance del episodio y la distribución del producto implicado.

Según la actualización oficial, el brote está vinculado a casos reportados en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, con personas que declararon haber consumido alimentos en Taco Bell antes de enfermarse. Los CDC informaron que, hasta el corte disponible, se habían registrado 1.644 casos confirmados, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte asociada a este brote específico.

Qué producto está bajo investigación y qué decidió la empresa proveedora

La FDA señaló que la investigación de trazabilidad encontró una convergencia hacia un proveedor identificado como Taylor Farms de Mexico, relacionado con lechuga iceberg utilizada por restaurantes Taco Bell donde comieron personas enfermas antes de presentar síntomas. Como medida preventiva, Taylor Farms de Mexico anunció el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México del mercado estadounidense.

Local de Taco Bell en Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

El retiro también incluye productos de la marca Marketside vendidos en Walmart, como “Iceberg Salad” en bolsas de 12 y 24 onzas y “Shredded Lettuce” en bolsas de 8 y 16 onzas, con fechas de consumo preferente entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026, de acuerdo con la FDA.

La agencia aclaró, además, que la investigación continúa. El 19 de julio de 2026, la FDA informó que una muestra inicialmente reportada como positiva fue revisada nuevamente y considerada falso positivo, por lo que hasta esa fecha no había resultados positivos confirmados en pruebas de producto para Cyclospora.

Por qué preocupa la Cyclospora y cuáles son los síntomas

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. El síntoma más frecuente es la diarrea acuosa, que puede estar acompañada por pérdida de apetito, pérdida de peso, cólicos, dolor abdominal, gases, náuseas, fatiga, vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza y fiebre. Algunas personas pueden no presentar síntomas, pero en otros casos la enfermedad puede durar semanas si no se trata.

Lechuga, verduras. Foto: Unsplash

Las autoridades advierten que los síntomas pueden aparecer días después de la exposición y que, en algunos pacientes, pueden disminuir y luego regresar. La FDA indicó que las personas inmunocomprometidas pueden tener cuadros más graves o prolongados, por lo que se recomienda consultar a un profesional de salud ante síntomas compatibles, especialmente si se consumió lechuga iceberg en las dos semanas previas al malestar.

Qué estados recibieron productos retirados del mercado

De acuerdo con la FDA, los productos de lechuga iceberg retirados fueron distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio de 2026 a múltiples estados, entre ellos Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, New Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

En el caso de los restaurantes Taco Bell, la advertencia incluye al menos locales que recibieron lechuga de Taylor Farms de Mexico en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, aunque la FDA advirtió que podrían sumarse más estados a medida que avance la investigación. Taco Bell informó que dejó de usar lechuga de ese proveedor desde el 17 de julio de 2026.

Recomendaciones para consumidores: qué hacer si compraste o consumiste lechuga

Las autoridades recomiendan no consumir lechuga iceberg retirada del mercado y desecharla de inmediato o devolverla al lugar de compra. También aconsejan no comer lechuga retirada en restaurantes y, si se desconoce el origen del ingrediente, preguntar antes de consumirla.

Quienes tengan productos afectados en sus hogares deben limpiar y desinfectar superficies, recipientes o utensilios que hayan estado en contacto con la lechuga, para reducir el riesgo de contaminación cruzada. La FDA también pidió que las personas con síntomas compatibles contacten a un médico y reporten el cuadro, especialmente si consumieron lechuga iceberg triturada antes de enfermarse.

Una investigación en curso que podría ampliarse

Aunque las autoridades ya identificaron un posible vínculo con la lechuga iceberg, el caso todavía no está cerrado. Los CDC remarcaron que el número real de personas enfermas podría ser mayor, porque algunas personas se recuperan sin atención médica o no se realizan pruebas específicas para detectar Cyclospora. Además, el proceso para confirmar si un paciente forma parte de un brote puede demorar varias semanas.

Por ahora, la principal recomendación es clara: evitar los productos retirados, revisar fechas y marcas, consultar el origen de la lechuga en restaurantes y buscar atención médica ante síntomas persistentes. En medio de la temporada de mayor consumo de productos frescos, el brote vuelve a poner bajo la lupa la seguridad alimentaria y la trazabilidad de vegetales listos para consumir.