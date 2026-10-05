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Argentina atraviesa la temporada de infecciones respiratorias más intensa de los últimos diez años: casi 1 millón de casos de influenza y más de 100 mil de neumonía

Además, preocupa el aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial (VRS), principal causante de bronquiolitis en bebés, mientras las autoridades sanitarias refuerzan el llamado a la vacunación como principal medida de prevención.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Enfermedades respiratorias
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El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó el registro de más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza (ETI) este año, convirtiéndose así en la mayor cantidad contabilizada en la última década. Por su parte, los casos de neumonía llegan a los 120.000 en lo que va del 2026.

La ETI es un cuadro clínico que presenta fiebre de más de 38°C, dolores de cabeza, de garganta y musculares, así como también congestión nasal y tos. El número es preocupante aunque algunos especialistas sostienen que pueden deberse al adelanto por 3 semanas de la temporada de virus.

Virus
El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó el registro de más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza (ETI) este año, convirtiéndose así en la mayor cantidad registrada en la última década. Foto: Magnific

¿Cuántos casos de influenza llegaron a la Argentina en el último año?

El Boletín Epidemiológico Nacional registró, tan solo en la semana epidemiológica 37, 71.082 nuevos casos de ETI, llegando a un total registrado de 992.803 en 2026. Por otro lado, relevaron 9.167 nuevos casos de neumonía y su total anual alcanzó los 122.808, por lo que la incidencia acumulada es de 263,4 por cada 100.000 habitantes.

La bronquiolitis sorprende por otro lado con una baja de casos semanales en menores de 2 años ya que el valor de la semana 36 del BEN fue de 10.329 casos y alcanzó los 108.433 en cuanto al valor anual. Además, la incidencia acumulada es de 7.497,2 cada 100.000 habitantes.

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Estornudo, gripe, resfriado. Foto Freepik
El Boletín Epidemiológico Nacional registró, tan solo en la semana epidemiológica 37, 71.082 nuevos casos de ETI.

El preocupante virus sincicial respiratorio

El virus respiratorio sincicial (VRS) es un agente viral estacional de alta transmisibilidad y la principal causa de bronquiolitis y neumonía en bebés y niños menores de un año. En las últimas cuatro semanas, se confirmaron 23 casos positivos de esta enfermedad tras analizar 350 muestras.

Los registros más recientes evidenciaron un incremento específico de la circulación del VRS. En contraste, no se detectaron contagios de SARS-CoV-2 entre las 165 muestras examinadas. Sin embargo, en el monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas hospitalizadas, se informaron 297 casos positivos de VRS, 47 de influenza y 5 de coronavirus.

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Virus Foto: Magnific

Con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la vacunación continúa siendo la medida preventiva más efectiva. Dentro del Calendario Nacional de Vacunación, está disponible la inmunización contra el VRS para embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación, inclusive.

VirusEnfermedadGripeNeumonía
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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