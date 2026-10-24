Guía para votar en Texas 2026: artículos prohibidos, uso de celulares y reglas en los centros de votación

Elecciones en Texas. Foto: X/@TelemundoNews

La votación anticipada en Texas ya comenzó y los electores deben conocer las reglas antes de acudir a las urnas. Los teléfonos celulares, las prendas con propaganda política y los documentos de identificación forman parte de las principales dudas de los votantes. También está permitido llevar apuntes escritos en papel para consultar durante el proceso electoral.

Qué objetos están prohibidos en los centros de votación de Texas

Las autoridades electorales de Texas establecen restricciones para garantizar que la votación se desarrolle de manera ordenada y sin interferencias de las campañas políticas.

Entre los elementos que requieren especial atención se encuentran los teléfonos celulares, los dispositivos para grabar imágenes o sonidos y los artículos que exhiben mensajes electorales. Las reglas pueden variar según el tipo de objeto y el lugar específico donde se encuentre el votante.

Elecciones en Texas. Foto: X/@NoticieroSLV

Antes de ingresar al área de votación, conviene revisar las indicaciones de los funcionarios electorales y evitar cualquier conducta que pueda vulnerar la privacidad de otros electores o interferir con el procedimiento.

Uso de teléfonos celulares dentro de las urnas: ¿está permitido?

Los votantes pueden llevar sus teléfonos celulares al centro electoral, pero deben tener en cuenta las restricciones sobre su uso dentro del área de votación.

En particular, no está permitido tomar fotografías ni grabar videos o audios dentro de los 100 pies (unos 30,5 metros) de una estación de votación, de acuerdo con las indicaciones mencionadas para el proceso electoral.

Por eso, quienes necesiten consultar información desde el teléfono deberían hacerlo antes de ingresar al espacio restringido. También es recomendable mantener el dispositivo guardado y seguir las instrucciones del personal electoral para evitar inconvenientes.

¿Se pueden llevar notas o apuntes escritos en papel para consultar al votar?

Sí. Los electores pueden preparar notas escritas en papel para recordar sus preferencias y consultar información durante la votación.

Por ejemplo, es posible llevar una lista de candidatos, propuestas o medidas incluidas en la boleta electoral. Estos apuntes pueden ayudar a organizar las opciones elegidas con anticipación y facilitar la decisión frente a la papeleta.

La recomendación es preparar las notas antes de acudir al centro de votación y mantenerlas en papel, sin depender de la consulta del celular dentro del área restringida.

Restricciones de ropa y artículos políticos: prohibido gorras, camisetas e insignias

La propaganda electoral está restringida en las zonas donde se desarrolla la votación. Por ese motivo, los electores deben evitar exhibir prendas y accesorios que promuevan a un candidato, partido político o propuesta electoral dentro de las áreas sujetas a las normas de campaña.

Entre los artículos que pueden generar inconvenientes se encuentran:

Camisetas con mensajes de campaña.

Gorras con nombres o símbolos de candidatos.

Botones e insignias políticas.

Otros accesorios que funcionen como propaganda electoral.

Si una prenda o un accesorio incumple las reglas aplicables, los funcionarios pueden solicitar que se cubra o se retire. Para evitar demoras, lo más conveniente es acudir con ropa neutral y sin mensajes partidarios.

Elecciones en Texas. Foto: X/@24_morelos

Documentos obligatorios: qué identificación debes presentar obligatoriamente al acudir

Para votar en Texas, los electores deben cumplir los requisitos de identificación establecidos por las autoridades estatales. La mayoría de los votantes debe presentar una identificación con fotografía aceptada por la legislación electoral.

Entre los documentos admitidos se encuentran:

Licencia de conducir de Texas.

Tarjeta de identificación personal de Texas.

Certificado de identificación electoral de Texas.

Licencia para portar armas de fuego de Texas, emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Identificación militar estadounidense con fotografía.

En determinados casos, también existen procedimientos alternativos para quienes no pueden obtener o presentar una identificación aceptada. Por eso, es importante verificar las condiciones vigentes con las autoridades electorales antes de salir de casa.

La clave para votar sin contratiempos es llevar la identificación correspondiente, preparar los apuntes en papel y evitar el uso de dispositivos o prendas que puedan infringir las normas del centro electoral.