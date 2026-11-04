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Elecciones de medio término en EE.UU.: cómo se cuentan los votos y por qué se proyectan los ganadores anticipadamente

En un jornada decisiva para Donald Trump, millones de estadounidenses se vuelcan a los medios tradicionales y a las redes sociales para conocer los ganadores de los comicios. Conocé los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Elecciones de medio término en Estados Unidos.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: EFE
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Cuando este martes cierren los colegios electorales en Estados Unidos, los estadounidenses conocerán si el país se pinta de rojo republicano o azul demócrata antes de que las autoridades hayan terminado de contar los votos.

La jornada será decisiva para Donald Trump, que se juega la mayoría republicana en el Congreso ante unos sondeos que apuntan a una clara victoria de la oposición demócrata.

Cincuenta sistemas

Cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia organiza sus propias elecciones, sin una autoridad federal que centralice las papeletas y anuncie los resultados.

Observadores demócratas se sientan cerca de observadores republicanos que mantienen una reunión mientras esperan a que los funcionarios electorales tabulen las papeletas durante las elecciones de mitad de mandato en el Centro de Operaciones y Centro Electoral del Condado de Fulton en Fairburn, Georgia.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Además, cada estado, condado y municipio aplica sus propias reglas sobre el voto, la identificación de los electores, el sufragio por correo y el escrutinio.

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Los votantes emitieron sus votos en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos el día de las elecciones en la Academia Tecnológica William C. Goudy en Chicago, Illinois.

Esta fragmentación explica por qué el recuento oficial puede prolongarse días o incluso semanas, como ocurrió en las presidenciales de 2020, cuando varios estados clave tardaron días en completar el conteo por el elevado volumen de votos por correo durante la pandemia de coronavirus.

Del papel a la pantalla

Una vez cerrados los colegios electorales, las papeletas se verifican y escanean o cuentan a mano. Después, los resultados se trasladan a los centros electorales de cada condado, que los publican a medida que avanza el escrutinio.

Elecciones Estados Unidos
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

La agencia Associated Press y las grandes cadenas de televisión —ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News— cuentan con sus propias “mesas de decisión”, equipos que proyectan a los ganadores de cada contienda antes de que concluya el recuento.

Para ello, cruzan los resultados provisionales de cada condado con otras variables, como las encuestas a boca de urna, las tendencias históricas y la procedencia de los votos pendientes de contar.

¿Qué esperar esta noche?

En los territorios con tendencias claras, las proyecciones se conocen prácticamente al cierre de los colegios electorales.

Donald Trump ante un Congreso en jaque antes de las elecciones de medio término.
Donald Trump se enfrenta a unas elecciones de medio término complicadas para la representación republicana en el Congreso. Foto: Reuters / Xinhua / IA

En cambio, en los estados más reñidos, como los del Senado en Georgia, Míchigan, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Maine o Alaska, el mapa podría permanecer incompleto durante horas o incluso días.

Las proyecciones no tienen validez oficial ni certifican los resultados, una tarea que corresponde a las autoridades electorales, pero permiten anticipar una imagen de cómo cambia el poder político del país.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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