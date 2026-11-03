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Incendio, votos destruidos y manipulación: el episodio de Succession que sacudió las elecciones de Estados Unidos

La serie es una producción de HBO y, debido a su éxito, tuvo cuatro temporadas, finalizando en mayo de 2023. Creada por Jesse Armstrong posee un capítulo que explora específicamente el vínculo del poder político con el de los grandes medios.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Succession: cómo es el episodio donde se llevan a cabo las elecciones
Succession: cómo es el episodio donde se llevan a cabo las elecciones. Foto: IMDb
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Succession es una de las series más prestigiosas de los últimos años. Estrenada en HBO en 2018, narra los conflictos de poder que surgen a partir de la sucesión familiar en un importante conglomerado de comunicación. Pero la pieza audiovisual, que posee cuatro temporadas (cuya última entrega concluyó en 2023), no solo explora la discusión entre los herederos, también analiza severamente el vínculo de los grandes medios con la política.

En vísperas de las elecciones intermedias de los Estados Unidos, hay que decir que la producción mantuvo un capítulo completo sobre el desempeño de los comicios.

Se trata del episodio 8 titulado, America Decides, de la temporada 4 -emitido el 21 de mayo de 2023- y que, tal vez, sea uno de los más importantes de las cuatro entregas.

De qué trata el episodio American Decides, el episodio de Succession sobre la elecciones en Estados Unidos

A diferencia de lo que ocurrirá este martes 3 de noviembre, elección en la que los estadounidenses renovarán a los legisladores del Congreso, el capítulo 8 de Succession, transcurre nada menos que durante las elecciones presidenciales.

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En el bipartidismo del país norteamericano se enfrentan siempre un candidato republicano y otro demócrata. En la ficción, el primero se llama Jeryd Mencken y cuenta con el apoyo de Roman Roy, hijo menor del patriarca de medios Logan Roy. Del otro lado, se encuentra Daniel Jiménez, del Partido Demócrata.

Succession: cómo es el episodio donde se llevan a cabo las elecciones
America Decides, de la temporada 4, analiza el impacto de las elecciones de Estados Unidos en el conglomerado de medios que dirigen los Roy. Foto: IMDb

Para los Roy es esencial que Mencken gane las elecciones, pues su propia cadena de televisión posee un papel central en la cobertura de las elecciones y sobran acuerdos entre ambas partes que exceden las cuestiones editoriales.

(Atención Spoilers, si no viste el capítulo)

El impacto del incendio en Milwaukee en la serie de HBO

Un hecho inédito ocurre en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Allí un incendio destruye más de 100 mil votos, algo que prácticamente deja afuera al candidato de los Roy.

Ante esta situación, los hermanos, pero sobre todo Roman, exige que la cadena ATN (que es parte de su conglomerado) declare como ganador a Mencken para alterar la perspectiva de los espectadores.

Pese a algunos conflictos internos, el canal de televisión anuncia a Mencken como el triunfador de las elecciones en Wisconsin y los negocios acordados quedan “en buenas manos”. Porque de eso se trata, aquí las cuestiones ideológicas y el ejercicio del buen periodismo quedan totalmente relegados.

Succession: cómo es el episodio donde se llevan a cabo las elecciones
Nicholas Braun como Gre y Matthew Macfadyen como Tom. Foto: IMDb

¿Succession tendrá temporada 5?

Con un total de cuatro temporadas y 39 episodios emitidos al aire, los creadores confirmaron al momento del estreno del último capítulo que ese iba a ser el final y que la serie no tendría una entrega número 5.

Sin embargo, como ya ha ocurrido con otras producciones audiovisuales famosas, siempre existe cierta posibilidad de que se lance algún tipo de precuela o spin-off sobre uno de los personajes. De hecho, esto es lo que sucedió con La Casa de Papel y el estreno de Berlín, la serie sobre este personaje interpretado por Pedro Alonso.

Pero sin hacer uso de las especulaciones, por el momento, en HBO se pueden ver las temporadas completas.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

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