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Elecciones en Israel: el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno

Pese a que el partido del primer ministro fue el más votado, su bloque quedó lejos de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría. El bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, podría llegar al poder con las dos formaciones árabes.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Presentación de los resultados de las elecciones en Israel.
Presentación de los resultados de las elecciones en Israel. Foto: EFE
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El Comité Central Electoral de Israel dio a conocer oficialmente los resultados de las elecciones parlamentarias, confirmando que los partidos de oposición obtuvieron 67 escaños dentro del Parlamento de 120 miembros, frente a los 53 del bloque de Benjamin Netanyahu.

Los 67 escaños de la oposición incluyen 48 conseguidos por partidos alineados con el partido Yashar, del ex jefe militar Gadi Eisenkot, y 19 corresponden a agrupaciones de liderazgo árabe.

Benjamín Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, votó en los comicios de este martes 27 de octubre. Foto: via REUTERS

Estos últimos se agrupan en la denominada Lista Conjunta, una coalición de tres formaciones, además del partido musulmán Ra’am.

Ni Netanyahu ni Eisenkot cuentan con los 61 escaños necesarios para formar un Gobierno de mayoría sin apoyo externo a sus respectivos bloques.

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Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar.
Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: REUTERS

El presidente del Comité Central Electoral y juez del Tribunal Supremo, Noam Sohlberg, entregó los resultados al presidente de Israel, Isaac Herzog.

Desestimadas las denuncias de fraude

El comité aprobó los resultados pese a una investigación en curso sobre supuestas interferencias del extranjero.

Sohlberg indicó que las acusaciones no fueron demostradas, por lo que tampoco justificaban retrasar el anuncio.

Noam Sohlberg, presidente de la Comisión Electoral Central de Israel.
Noam Sohlberg, presidente de la Comisión Electoral Central de Israel. Foto: EFE

“En los últimos días, han surgido voces que intentan sembrar dudas sobre los resultados electorales y cuestionar su validez. Esto supone un peligro real”, advirtió Sohlberg, subrayando que las elecciones se desarrollaron de forma correcta y los resultados reflejan la voluntad del electorado.

La palabra del presidente israelí

Isaac Herzog pidió a los partidos ceder en sus promesas electorales para evitar una nueva convocatoria electoral y posibilitar la formación de un Gobierno estable.

Presentación de los resultados de las elecciones en Israel.
Presentación de los resultados de las elecciones en Israel. Foto: EFE

“No le pido a nadie que renuncie a sus valores fundamentales”, explicó.

“En la realidad actual, donde no hay un ganador claro tras las elecciones, pido originalidad y creatividad, valentía y buena voluntad”, señaló.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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