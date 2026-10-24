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La juventud, la punta de lanza de las protestas en Europa: detenidos, presencia militar y destrozos por los altos costos de vida, las viviendas y la corrupción

España, Francia, Portugal, Albania, Italia, Grecia o Serbia fueron tema por los incidentes en sus calles. La falta de respuestas para los jóvenes que buscan un futuro mejor que sus padres.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Incidentes en Europa.
Incidentes en Europa. Foto: REUTERS
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El estallido de protestas que se repiten en Europa tiene a la la juventud como un motor clave para la movilizaciones, en los reclamos por los altos costos de vida, la corrupción y la falta de viviendas.

España, Francia, Portugal, Albania, Italia, Grecia o Serbia protagonizan titulares estas semanas con movilizaciones que han conectado también con demandas sindicales y que en algunos casos, como en ese primer país, se ha traducido en la convocatoria de una huelga general en noviembre.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

El saldo conjunto ya supera los 3.100 detenidos y cientos de heridos, según cifras recogidas por Euronews, Reuters y SBS News.

“Existe una cuestión generacional importante, porque para amplios sectores de la juventud europea se está quebrando la expectativa de movilidad social ascendente, (...) pero conviene no confundir protagonismo juvenil con protestas exclusivamente juveniles. Muchas tienen un carácter intergeneracional”, explicó Gomer Betancor, sociólogo e investigador en la Universidad Nacional española de Educación a Distancia (UNED), en diálogo con EFE.

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La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Plaza Catalunya de Barcelona. Foto: Reuters

En las distintas protestas, según el experto, puede encontrarse “un cuestionamiento de la capacidad de las instituciones para responder a problemas que afectan directamente a la vida cotidiana”.

Alejandra, de 18 años y estudiante de Trabajo Social, es una de las jóvenes que se ha instalado en la Puerta del Sol madrileña. “Luchando juntos y resistiendo creo que podemos conseguir muchas cosas. Nos parece bien que la gente despierte. Sabemos que nos queda un futuro muy difícil”, explicó.

El apartamento fue adquirido por un fondo de inversión que exigió un fuerte aumento del alquiler, a pesar de los esfuerzos de activistas por el derecho a la vivienda para negociar una solución alternativa.
Un cartel con el lema "Este sistema debe arder. Maricarmen, no estás sola" se alza en una protesta contra la crisis de vivienda en España tras el desahucio de la mujer. Foto: REUTERS

Los jóvenes, según resume el investigador del Real Instituto Elcano Jorge Tamames, “fueron los primeros en salir a la calle”.

“Podríamos decir que simplemente porque tienen más tiempo y más oportunidades de protesta, pero lo cierto es que también se enfrentan a un problema específico, que es que la mayor parte nuestros Estados sociales no tienen políticas específicas para ellos”, subraya, dejando claro que después, muchos sindicatos han hecho suyas sus demandas porque son “malestares que comparte gran parte de la sociedad”.

Incidentes en las calles de París.
Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

En Francia, las protestas se desencadenaron a finales de septiembre con estudiantes de instituto que denunciaban el deterioro de la educación pública, mientras que en Grecia coincide con ese reclamo y con la queja contra el alto costo de la vida.

En Albania, lo que empezó como una protesta contra los planes de venta de terrenos en un parque natural para un proyecto turístico vinculado al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se ha ampliado a una demanda de más democracia y más transparencia.

Protestas en Albania
Protestas en Albania Foto: EFE

Varios de esos países habrá elecciones a corto y medio plazo: en Serbia, parlamentarias anticipadas este mes; en España, comicios generales igualmente anticipados en noviembre; en Francia, presidenciales en abril y mayo de 2027, e Italia, con fecha pendiente de confirmación, prevé elecciones generales también el año que viene.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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