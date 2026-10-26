Lula ganó en Brasil, cambio político en Serbia, regreso de Machado a Venezuela y novedades en Europa: así comenzó la semana en materia internacional

Noticias internacionales del 26 de octubre. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La victoria de Lula da Silva en Brasil, el avance estudiantil en Serbia y el regreso de María Corina Machado a Venezuela, marcaron una jornada de definiciones políticas en distintos países.

El escenario internacional de este lunes 26 de octubre de 2026 está atravesado por resultados electorales, cambios de gobierno y nuevas disputas políticas.

Brasil: Lula ganó las elecciones y Flávio Bolsonaro rechazó el resultado

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su cuarto mandato presidencial tras imponerse en el balotaje del domingo 25 de octubre con aproximadamente el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro.

Elecciones en Brasil. Foto: Reuters | Amanda Perobelli - Brian Snyder.

Sin embargo, Bolsonaro anunció que no reconocerá el resultado al cuestionar la extensión del horario de votación. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, felicitó a Lula por su triunfo.

Serbia y Bulgaria: resultados electorales y segunda vuelta

En Serbia, el movimiento respaldado por estudiantes consiguió una mayoría parlamentaria tras casi dos años de protestas. Aleksandar Vučić reconoció la derrota y las estimaciones iniciales ubicaron a la lista estudiantil entre 135 y 140 bancas, sobre un total de 250.

En Bulgaria, Iliana Iotova y Andrey Gyurov disputarán una segunda vuelta presidencial el 1 de noviembre. La primera ronda registró una participación cercana al 22% del electorado.

Venezuela: María Corina Machado regresó al país

La dirigente opositora María Corina Machado volvió a Venezuela después de diez meses en el exterior y fue recibida por numerosos simpatizantes.

Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE

Su regreso ocurre mientras Washington respalda conversaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó las condiciones para su retorno con ese proceso de diálogo.

México, Colombia y Reino Unido: otras noticias destacadas

En México, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de cuestionamientos relacionados con contratos y decisiones administrativas.

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una reducción presupuestaria superior a los 267.000 millones de pesos en la Presidencia, que comprende recursos de funcionamiento e inversión.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, planteó debatir la libre circulación de personas con la Unión Europea. Nigel Farage rechazó la propuesta, aunque Burnham aclaró que no impulsará cambios de esa naturaleza durante la actual legislatura.

China: Xi Jinping reunió a la cúpula del Partido Comunista

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró una sesión plenaria del Partido Comunista centrada en fortalecer la disciplina y la supervisión internas.

La reunión se desarrolla antes del congreso partidario previsto para 2027, cuando corresponde renovar los principales órganos dirigentes.