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En 1816, Europa y Norteamérica vivió su famoso “año sin verano”: se inventó la bicicleta y Mary Shelley escribió Frankenstein durante este hito meteorológico

Una gigantesca erupción volcánica alteró el clima mundial, destruyó cosechas y provocó una crisis alimentaria. Sus consecuencias también quedaron vinculadas con dos grandes hitos culturales y tecnológicos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El verano de 1816 que cambió la historia de la literatura
Mary Shelley, la escritora que imaginó Frankenstein en 1816 Foto: Argentina.gob.ar.
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En 1816, un verano helado sorprendió a amplias regiones de Europa y Norteamérica. Hubo heladas, lluvias persistentes y nevadas fuera de temporada. Los cultivos se perdieron, los alimentos aumentaron de precio y creció la incertidumbre. La causa estaba a miles de kilómetros: un volcán indonesio había alterado temporalmente el clima mundial.

El “año sin verano” dejó consecuencias que trascendieron la agricultura. Mary Shelley encontró inspiración para imaginar Frankenstein y la escasez de alimentos para caballos quedó asociada al desarrollo de un vehículo sin animales. Mientras tanto, en Tucumán, las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaban su independencia.

Erupción en el Monte Tambora: por qué 1816 fue el “año sin verano” para Europa y Norteamérica

El 10 de abril de 1815, el monte Tambora, en la isla indonesia de Sumbawa, registró una erupción volcánica devastadora. Expulsó enormes cantidades de cenizas y gases; la catástrofe causó decenas de miles de muertes por la explosión y el hambre.

El verano de 1816 que cambió la historia de la literatura
El “año sin verano” que inspiró una de las novelas más famosas. Foto: Argentina.gob.ar.

El dióxido de azufre liberado llegó a la estratósfera y formó aerosoles que reflejaron parte de la radiación solar. Así, durante 1816 descendieron las temperaturas del hemisferio norte. El enfriamiento no fue uniforme: algunas zonas sufrieron anomalías suficientes para alterar las estaciones de cultivo.

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Crisis agrícola: lluvia, cosechas congeladas y escasez en Europa

En Francia, Suiza, Alemania e Irlanda, las precipitaciones y el frío perjudicaron las cosechas. Al otro lado del Atlántico, Nueva Inglaterra registró heladas tardías e incluso nieve en junio. La pérdida de cultivos redujo la disponibilidad de alimentos, elevó los precios y provocó migraciones.

La crisis golpeó a una Europa debilitada por las guerras napoleónicas, finalizadas en 1815. El hambre, las protestas y las dificultades económicas continuaron en 1817. Aunque no todos los territorios padecieron las mismas condiciones, el episodio reveló la vulnerabilidad de las sociedades ante cambios climáticos abruptos.

Karl Drais y el nacimiento de la bicicleta por necesidad climática

Una posible consecuencia del fenómeno fue su influencia sobre la invención de la draisiana, antecedente de la bicicleta. La escasez de avena encareció la alimentación de los caballos, esenciales para el transporte. Esto pudo alentar la búsqueda de alternativas.

El alemán Karl Drais presentó su máquina de correr el 12 de junio de 1817, no en 1816. Tenía dos ruedas alineadas, dirección y una estructura de madera, pero carecía de pedales: el usuario se impulsaba con los pies. Aunque la crisis suele mencionarse como estímulo, no está demostrado que el Tambora haya causado directamente el invento.

Un verano sombrío: el confinamiento de Mary Shelley que le permitió escribir Frankenstein

En 1816, Mary Godwin, futura Mary Shelley, tenía 18 años y estaba en Suiza con Percy Bysshe Shelley, Lord Byron y sus amigos. Las lluvias los mantuvieron durante largas jornadas bajo techo, junto al lago de Ginebra.

El verano de 1816 que cambió la historia de la literatura
El “año sin verano” que inspiró una de las novelas más famosas. Foto: Argentina.gob.ar.

Byron propuso que cada uno escribiera una historia de terror. De aquel desafío surgió la idea de un científico que daba vida a una criatura, núcleo de Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary comenzó a desarrollar la obra aquel verano, aunque la novela se publicó en 1818. La reunión también inspiró a John Polidori, autor de El vampiro, publicado en 1819.

1816: el año que Argentina logró independizarse de los españoles

Mientras el norte del planeta sufría aquel verano anómalo, las Provincias Unidas del Río de la Plata atravesaban un momento decisivo. El Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816, entre tensiones políticas y amenazas realistas. El 9 de julio, los diputados declararon la independencia de España; diez días después ampliaron la fórmula para rechazar cualquier otra dominación extranjera.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.
Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

La declaración fortaleció el proceso emancipador y los preparativos de José de San Martín para su campaña continental. En 2026 se cumplen 210 años de aquel 1816 excepcional: un volcán modificó el clima, una escritora concibió un clásico literario y las provincias rioplatenses tomaron una decisión que cambió su historia.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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