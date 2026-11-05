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Amenazas de bomba en Europa: desviaron varios aviones y uno fue escoltado por cazas militares

Más de una decena de vuelos resultaron afectados por una ola de alertas en distintos aeropuertos europeos. Aer Lingus, Wizz Air y Ryanair debieron modificar sus rutas, mientras que un avión de Finnair recibió escolta militar para aterrizar en Roma.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa
Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa. Foto: REUTERS
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Al menos tres aviones comerciales fueron desviados este jueves 5 de noviembre por amenazas de bomba en distintos puntos de Europa, mientras que otro debió ser escoltado por la aviación militar italiana hasta Roma. La nueva ola de alertas de seguridad afectó a más de una decena de vuelos y obligó a activar protocolos de emergencia en varios aeropuertos. Entre las compañías involucradas figuran Aer Lingus, Wizz Air, Ryanair, Finnair y LOT Polish Airlines.

Los episodios se suman a una serie de amenazas registradas desde principios de semana que generaron complicaciones en el tráfico aéreo europeo. Aunque hasta el momento no se identificó un patrón común entre los incidentes, Italia aparece como uno de los países más afectados.

Según informó el diario italiano Il Corriere della Sera, en las alertas recibidas por algunos aeropuertos italianos se habría utilizado un correo electrónico escrito en ese idioma.

Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa
Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa. Foto: REUTERS

Qué vuelos fueron desviados por las amenazas de bomba en Europa

Entre los incidentes confirmados durante este jueves se encuentran tres vuelos comerciales que debieron modificar sus rutas por motivos de seguridad.

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Uno de ellos fue el vuelo EI402 de Aer Lingus, que cubría el trayecto entre Dublín y Roma. El avión fue desviado hacia la base militar de Évreux, ubicada en Normandía, Francia. A bordo viajaban más de 150 pasajeros y seis tripulantes.

Desde la aerolínea irlandesa explicaron que la decisión se tomó como una medida de precaución y confirmaron que el aterrizaje se produjo sin inconvenientes. La oficina del primer ministro francés también informó que seguía el episodio de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.

Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa
Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa. Foto: REUTERS

Otro de los casos involucró a un avión de Wizz Air que viajaba desde Milán hacia Varsovia. La amenaza fue recibida mientras la aeronave estaba en vuelo y obligó a modificar el recorrido para aterrizar en Viena, Austria.

También se registró un desvío de Ryanair en un vuelo entre Londres y Sofía, que finalmente aterrizó en Plovdiv, Bulgaria. A estos episodios se sumó un avión de Finnair, que recibió escolta de la aviación militar italiana para completar su aterrizaje en Roma.

Un avión de LOT fue inspeccionado en Varsovia

La serie de alertas también afectó a un vuelo de LOT Polish Airlines que cubría la ruta entre Varsovia y París.

En este caso, el avión no llegó a despegar. Cuando se encontraba rodando por la pista, las autoridades ordenaron detenerlo y trasladarlo a una zona de estacionamiento para realizar una inspección de seguridad.

Después de revisar la aeronave, los equipos intervinientes informaron que no habían encontrado ningún objeto peligroso. Tras el procedimiento, el aeropuerto comunicó que sus operaciones continuaban con normalidad.

Los distintos episodios obligaron a las compañías aéreas y a las autoridades aeroportuarias a modificar sus procedimientos habituales para garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.

Italia, uno de los países más afectados por las amenazas

Italia aparece entre los territorios que concentraron una mayor cantidad de incidentes durante los últimos días. El martes, alrededor de una decena de vuelos se vieron afectados por alertas de seguridad, entre ellos al menos tres que tenían origen o destino en aeropuertos italianos.

La reiteración de estos episodios obligó a algunas aerolíneas a interrumpir temporalmente sus servicios y reorganizar sus operaciones. Por el momento, las autoridades no identificaron un vínculo confirmado entre las distintas amenazas ni determinaron quiénes estuvieron detrás de los avisos.

Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa
Amenaza de bomba en aeropuertos de Europa. Foto: REUTERS

Aunque las amenazas de bomba contra aeronaves son poco frecuentes y muchas terminan siendo falsas alarmas, cada aviso obliga a activar procedimientos específicos de seguridad.

Las autoridades deben evaluar la información recibida, coordinar la intervención de los equipos especializados y, si resulta necesario, ordenar el desvío de los aviones hacia aeropuertos alternativos o instalaciones habilitadas para realizar inspecciones. La dimensión del tráfico aéreo europeo explica la complejidad de estos operativos: por su espacio aéreo circulan diariamente más de 30.000 aeronaves.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades aeroportuarias mantienen activos los protocolos para responder a nuevas alertas. Por ahora, no se descarta que la cantidad de vuelos afectados aumente durante las próximas horas.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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