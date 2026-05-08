Un experto de L’Oreal París revela cuáles son las opciones de cabello que lucen "más caras". Foto: Freepik.

Las tendencias capilares cambiaron y, este año, el lujo dejó de estar asociado a los colores estridentes o los contrastes marcados. Ahora, los tonos que más se destacan son aquellos que se ven naturales, suaves y perfectamente integrados al cabello.

Así lo explicó Nacho Acosta, peluquero de L’Oréal Professionnel París, en uno de sus últimos posteos de Instagram, donde reveló cuáles son los colores que “se ven caros” y por qué la clave está en la sutileza.

Los tonos que más se destacan son aquellos que se ven naturales. Foto: Freepik.

Según el especialista, los tonos más elegantes no son necesariamente los que más llaman la atención, sino aquellos que logran un acabado pulido, brillante y armónico.

“ “Los colores que se ven caros no son los que más llaman la atención. Son los más sutiles”. Nacho Acosta



Cuáles son los colores de pelo que se ven más elegantes y naturales

Para Nacho Acosta, el secreto está en evitar los cortes bruscos entre tonos y apostar por transiciones suaves que aporten dimensión sin exagerar.

Estas son las tonalidades que marcarán tendencia:

Espresso Brunette o Dark Espresso

Un tono oscuro, uniforme y brillante que transmite sofisticación desde lo minimalista. Se caracteriza por su acabado prolijo y profundo.

Espresso Brunette o Dark Espresso Foto: Instagram @nachoacostahair

Ink Brown

Se trata de un marrón frío e intenso, con un efecto elegante y súper pulido. Ideal para quienes buscan un look sobrio pero moderno.

Ink Brown Foto: Instagram @nachoacostahair

Rubio arena

Más natural y suave que otros rubios tradicionales. Tiene calidez y luminosidad, pero sin generar contrastes extremos.

Rubio arena Foto: Instagram @nachoacostahair

Cobrizo apagado

A diferencia de los cobrizos vibrantes, esta versión apuesta por un acabado más sutil y refinado, con un aire sofisticado.

Cobrizo apagado Foto: Instagram @nachoacostahair

Bronde profundo

La combinación equilibrada entre rubio y castaño sigue siendo una de las favoritas. Aporta dimensión y luz sin verse artificial.

Bronde profundo Foto: Instagram @nachoacostahair

Mushroom brown

Uno de los tonos más buscados del momento. Su acabado frío y difuminado logra un efecto moderno y elegante.

Mushroom brown Foto: Instagram @nachoacostahair

Dark honey lowlight

Combina profundidad y reflejos de luz de manera natural. Según los especialistas, el resultado “se ve caro” justamente porque luce real.

Dark honey lowlight Foto: Instagram @nachoacostahair

La nueva tendencia en coloración: menos contraste y más naturalidad

Detrás de estas tendencias aparece una idea cada vez más fuerte en peluquería: el color elegante no necesita ser extravagante. En lugar de mechas marcadas o cambios extremos, hoy predominan los trabajos de color que se integran de forma armónica con la base natural del cabello.

“Menos contraste. Más transición. Más criterio”, resumió Nacho Acosta al hablar sobre los tonos que dominan este 2026.

La tendencia apunta a lograr un cabello luminoso, saludable y sofisticado, donde el color acompañe las facciones y el estilo personal sin verse forzado. Porque, como aseguran los expertos, el verdadero lujo en color no grita: se nota.