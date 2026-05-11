El flequillo recto pierde protagonismo. Foto: Grok AI.

Con la llegada del frío, el cambio de look vuelve a instalarse como un clásico de temporada. Este año, la tendencia es clara: los estilos demasiado estructurados empiezan a ceder terreno frente a propuestas más naturales, con movimiento y fácil mantenimiento.

En ese contexto, el flequillo recto, que fue uno de los grandes protagonistas de los últimos años, empieza a quedar relegado. En su lugar, se imponen cortes más livianos, versátiles y con una estética menos rígida, donde el objetivo principal es lograr un cabello que se vea sano, con brillo y caída fluida.

La moda capilar para otoño-invierno 2026 apuesta por reinterpretar clásicos, suavizar las líneas y priorizar la comodidad sin perder estilo.

1. Flequillo lateral: la alternativa al flequillo recto

El flequillo lateral gana protagonismo como reemplazo del clásico flequillo recto. Es más flexible, fácil de mantener y se integra mejor al resto del cabello.

Una de sus principales ventajas es que crece de manera natural, permitiendo variar la raya del peinado sin perder forma. Además, combina muy bien con cortes en capas y medias melenas.

Corte de pelo en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

2. Bob graduado: estructura suave con efecto favorecedor

El bob graduado vuelve a posicionarse como uno de los cortes más elegidos. Su diseño combina una nuca más corta con mayor volumen en la parte frontal, generando una forma equilibrada y moderna.

Este estilo ayuda a enmarcar el rostro, resaltar las facciones y aportar definición sin necesidad de flequillo. Es una opción ideal para quienes buscan un cambio visible pero elegante.

Corte de pelo en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

3. Pixie suave: el corte corto con más textura de la temporada

El pixie suave se posiciona como una de las apuestas más modernas dentro del cabello corto. A diferencia de versiones rígidas, este estilo incorpora movimiento y textura, logrando un acabado relajado alrededor del rostro.

Es un corte práctico para el invierno porque requiere poco mantenimiento y conserva su forma con facilidad. Además, permite estilizarlo con productos livianos para definir mechones sin perder naturalidad.

Corte de pelo pixie. Foto Instagram @franchubavio

4. Flowing midi: la media melena más versátil del 2026

El flowing midi se destaca como una de las opciones más equilibradas de la temporada. Se trata de una media melena con capas suaves que aportan movimiento y ligereza, evitando el efecto pesado del cabello recto.

Su gran ventaja es la versatilidad: puede llevarse lacio, con ondas naturales o con brushing, adaptándose fácilmente a distintos estilos y momentos del día.

Corte de pelo en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

5. Silk bob: el bob clásico en versión liviana y elegante

El silk bob reinterpreta el corte bob tradicional con un enfoque más suave y pulido. El cabello cae con una terminación ligera, priorizando el brillo natural y una apariencia prolija sin rigidez.

Es ideal para quienes buscan un cambio visible pero sin perder elegancia ni versatilidad. Funciona muy bien con looks invernales, ya que despeja el rostro y aporta una imagen más estilizada.

Corte de pelo en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Las tendencias de cortes de pelo otoño-invierno 2026 muestran un cambio claro: menos rigidez, más naturalidad y estilos pensados para acompañar el movimiento del día a día sin perder elegancia.