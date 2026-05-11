Una colorista profesional reveló el truco para rejuvenecer el rostro después de los 50, solo con el tono de pelo:

Es colorista y reveló cómo rejuvenecer el rostro después de los 50 con el tono de pelo. Foto: Pinterest.

El color del cabello puede transformar por completo la apariencia del rostro. Más allá de una cuestión estética, elegir el tono adecuado ayuda a suavizar rasgos, aportar frescura y generar un efecto visual más luminoso.

En esta línea, desde Telva, reconocida revista española de moda, belleza y estilo de vida, destacan el rol clave de la coloración como herramienta para lograr un look más favorecedor y actual.

Qué color de pelo rejuvenece el rostro y aporta más luminosidad

En ese sentido, la peluquera y experta en coloración Edviga Bobocea comparte su experiencia y revela qué tonos ayudan a suavizar las líneas de expresión y a devolver luminosidad a la piel.

Algunos colores, asegura, tienen un verdadero efecto rejuvenecedor, sobre todo cuando se trabajan con técnicas como el hair contouring, que permite iluminar el rostro de manera estratégica.

“Mientras los colores oscuros endurecen las facciones, los matices suavizan las líneas de expresión y sin embargo, los tonos que imitan los reflejos naturales del sol no solo devolverán el brillo a la fibra capilar, sino que proyectarán una imagen de vitalidad que asociamos, instintivamente, con una edad menor”, explica la experta.

Qué color de pelo rejuvenece el rostro y aporta más luminosidad. Foto: Pinterest.

Tonos de pelo que suavizan arrugas y favorecen a las pieles maduras

A la hora de elegir un nuevo color o sumar mechas, hay ciertos puntos clave a tener en cuenta para lograr un resultado favorecedor. Por eso, se vuelve fundamental conocer qué tonos funcionan mejor en pieles maduras y cómo evitar errores comunes al teñirse.

Además, el cuidado posterior también juega un rol importante: mantener el color, conservar el brillo y elegir los productos adecuados puede marcar la diferencia en el resultado final, ya sea para cubrir canas o para animarse a un cambio de look.

Cómo elegir el mejor color de cabello según los expertos

En esta búsqueda de un efecto más luminoso, Bobocea insiste en un punto central: “aportar luz para borrar las sombras en el rostro, por eso nada como optar por los tonos cálidos, como los miel o los cobres suaves, para devolver el color saludable a la piel”.

Colores de pelo que rejuvenecen. Foto: Pinterest.

Errores al teñirse el pelo que pueden sumar años

Por último, advierte sobre los extremos al momento de elegir el tono: “no elegir tonos demasiado oscuros que crean un fuerte contraste contra la piel, marcando cada línea de expresión ni tampoco pasarte al rubio platino, lo que termina borrando las facciones y dando un aspecto sin energía”, concluye la experta.