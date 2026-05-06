Corte de pelo con canas Foto: Pinterest

En un evento exclusivo que reunió a peluqueros de todo el país, L’Oréal Professionnel presentó su nueva tendencia global: French Blending. Esta propuesta llega para romper el paradigma de la cobertura total y dar inicio a una nueva era de la coloración profesional.

French Blending: la nueva tendencia en coloración que redefine las canas en 2026

Se trata de un servicio exclusivo de L’Oréal Professionnel que combina una innovadora técnica de aplicación con fórmulas de alta tecnología para transformar las canas en lugar de ocultarlas.

A diferencia de los métodos tradicionales, propone un cambio de enfoque: pasar de cubrir a integrar el color de manera natural.

El French Blending está pensado para quienes buscan un resultado más auténtico y de bajo mantenimiento. Es ideal para espaciar las visitas al salón sin sufrir el clásico “efecto raíz”, ya que logra una transición suave y menos marcada a medida que el cabello crece.

French Blending, nueva tendencia en pelo. Foto: Instagram @nachoacostahair

Este método trabaja sobre la base natural —incluyendo las canas— para generar dimensión, profundidad y un efecto multidimensional, sin líneas duras ni contrastes bruscos. El objetivo no es “pintar” el pelo, sino acompañar su evolución, logrando un color más real, luminoso y armónico.

Bajo la mirada experta de Pierrick Beringer, Embajador Global de Color de L’Oréal Professionnel, se demostró cómo esta técnica permite una fusión equilibrada entre raíces y puntas, aportando además brillo e hidratación.

“El French Blending es un servicio nuevo para ofrecer a todas las mujeres que decidan asumir sus canas. Redefiniendo la transición hacia el gris no como una renuncia, sino como una declaración de autenticidad y estilo personal que celebra la belleza real en cada etapa de la vida. Esta técnica permite fundir las canas con la base natural, evitando el ‘efecto raíz’ y aportando un brillo excepcional”, sostiene el especialista.

French Blending, nueva tendencia en pelo. Foto: Pinterest.

En definitiva, no se trata de tapar, sino de evolucionar la forma de teñir. El French Blending no busca contraste, busca transición. Es una opción ideal para quienes empiezan a tener canas, no quieren retocar todos los meses y prefieren un look natural, pero trabajado.

Elevate Classics: el show internacional de peluquería que llegó a Argentina

El evento alcanzó su punto máximo con el show ELEVATE CLASSICS, un formato internacional que recorre el mundo y que aterrizó en Argentina de la mano del reconocido peluquero francés Jeremy Blanc. Acompañado por un despliegue de 12 modelos en escena, presentó una exhibición de maestría técnica y creatividad.

ELEVATE CLASSICS: el show internacional de peluquería que llegó a Argentina. Foto: Prensa.

Para complementar esta visión estética, el Atelier Pucheta-Paz —la dupla conformada por Gustavo Pucheta en indumentaria y Fabián Paz en calzado y accesorios— diseñó una cápsula exclusiva que dialogó en perfecta sintonía con las cabelleras presentadas. Su participación nace de la constante búsqueda de vanguardia y disrupción: “Como diseñadores, estamos obligados a pensar siempre en lo que va a venir y en cómo contarlo de una manera disruptiva. Nos pareció sumamente interesante acompañar al cabello como un gran accesorio de moda”, afirmaron.

El cabello como protagonista: cómo impacta la coloración en el look completo

El cabello hoy es una herramienta clave para transformar un look. Agustina Sudini, Directora de Marketing de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Groupe en Argentina, comenta: “Buscamos que el estilismo junto con la coloración profesional y la moda dialoguen en un mismo nivel de sofisticación. Así como cada diseñador narra una historia con su colección, el cabello eleva ese relato a través del diseño y la innovación”.

French Blending, nueva tendencia en pelo. Foto: Instagram @nachoacostahair

De esta manera, L’Oréal Professionnel no solo reafirma su posicionamiento como referente en estilismo, sino que redefine los códigos del color. La tendencia French Blending marca el inicio de una nueva era: la libertad de transformar las canas en lugar de ocultarlas.