Los peluqueros coinciden sobre el nuevo color de pelo tendencia 2026. Foto: Freepik.

Cuando aparece la necesidad de un cambio de look, el cabello suele ser el primer lugar al que acudimos. Un corte diferente, un flequillo nuevo o un cambio de color pueden transformar por completo la imagen. En 2026, una de las tendencias que más fuerza ganó en los salones es la de las mechas color miel, elegidas por su acabado natural, luminoso y fácil de mantener.

Lejos de los rubios extremos o los contrastes muy marcados, hoy predominan los tonos suaves y cálidos que aportan brillo sin perder naturalidad. En ese contexto, las mechas miel se posicionaron como una de las opciones más favorecedoras para distintos tipos de cabello y edades.

Por qué las mechas miel son tendencia en 2026

Según explicó la estilista y portavoz de Druni, Kuki Giménez, en diálogo con LECTURAS, la tendencia actual apunta a colores “más naturales, fáciles de llevar y mucho más favorecedores”.

Por qué las mechas miel son tendencia en 2026. Foto: Pinterest.

La especialista remarcó que cada vez se buscan melenas con menos contraste, más movimiento y un brillo sutil que no se vea artificial. En ese sentido, el tono miel funciona como un punto intermedio ideal entre el rubio y el castaño.

Por su parte, el estilista Juandiegoteo señaló también en diálogo con LECTURAS que este tipo de coloración resulta mucho más sencilla de mantener que los rubios platinados o muy claros, algo que encaja perfectamente con la tendencia actual del “menos es más”.

Cómo se usan las mechas miel este año

Aunque el color miel admite múltiples variantes, no todas las técnicas tienen el mismo protagonismo en 2026. Las versiones más elegidas son las que logran un efecto natural, integrado y luminoso.

Mechas face framing miel

Esta técnica consiste en aclarar sutilmente los mechones delanteros para iluminar y enmarcar el rostro. Las mechas miel funcionan especialmente bien en este estilo porque aportan calidez y suavizan las facciones sin generar un cambio demasiado drástico.

Babylights color miel

Las babylights siguen siendo una de las favoritas para quienes buscan un resultado delicado y elegante. Se trata de mechitas muy finas distribuidas por toda la melena que aportan más movimiento, luminosidad y sensación de volumen.

Mechas miel en pelo rubio

En cabellos rubios, las balayage miel son una de las opciones más pedidas del año. La técnica permite crear un degradado suave y natural desde la raíz hasta las puntas, evitando marcas fuertes y aportando un acabado más moderno.

Mechas miel en pelo rubio. Foto: Pinterest.

Mechas miel en pelo castaño

Las bases castañas también combinan perfectamente con este tono. Los reflejos miel aportan luz y dimensión sin perder profundidad, especialmente cuando se acompañan con cortes en capas o estilos como el butterfly cut.

Mechas miel en pelo castaño. Foto: Pinterest.

Cómo quedan las mechas miel en pelo rizado

En melenas rizadas, las mechas miel suelen aplicarse mediante técnicas balayage adaptadas a la textura del cabello, conocidas popularmente como “curlyage”. El resultado potencia la definición del rizo, aporta brillo y genera un efecto rejuvenecedor.

Cómo quedan las mechas miel en pelo rizado. Foto: Pinterest.

La combinación ideal: mechas miel y cortes en capas

Otra de las grandes tendencias de 2026 son los cortes en capas. Combinados con reflejos miel, ayudan a crear más movimiento y luminosidad, además de suavizar las facciones. Este estilo se volvió especialmente popular entre mujeres mayores de 50 años por su efecto fresco y natural.

La combinación ideal: mechas miel y cortes en capas. Foto: Pinterest.

Mechas miel en pelo corto

Los cortes cortos también pueden beneficiarse de este tipo de coloración. En bases cenizas o castañas claras, las mechas miel generan destellos de luz que aportan dimensión y movimiento sin perder sofisticación.

Mechas miel en pelo corto. Foto: Pinterest.

A quién favorecen las mechas color miel

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es su versatilidad. Las mechas miel pueden adaptarse a distintos tonos de piel y colores de base gracias a la amplia variedad de matices que existen dentro de esta gama.

Kuki Giménez explicó en diálogo con LECTURAS que una buena regla para encontrar el tono ideal es trabajar apenas uno o dos niveles por encima del color natural del cabello.

En melenas oscuras suelen favorecer más los reflejos cálidos cercanos al caramelo, mientras que en bases claras funcionan mejor los tonos dorados suaves y menos intensos.

Por qué las mechas miel rejuvenecen el rostro

El éxito de esta tendencia también tiene que ver con el efecto visual que genera. Los tonos miel iluminan la piel, suavizan las facciones y aportan un aspecto más fresco sin necesidad de cambios radicales.

Además, al integrarse mejor con el color natural del cabello, requieren menos mantenimiento y permiten espaciar las visitas a la peluquería, una ventaja cada vez más valorada.