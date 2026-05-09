Flavia Sanjines, asesora de imagen, reveló el secreto de la elegancia:

Consejos para un look elegante. Foto: Canal26.com

La elegancia no siempre tiene que ver con usar ropa costosa o seguir todas las tendencias de la moda. Muchas veces, el verdadero diferencial aparece en los pequeños detalles: una prenda bien elegida, un accesorio simple o una combinación equilibrada pueden transformar por completo un look cotidiano.

Así lo explica Flavia Sanjines, asesora de imagen, en diálogo con Canal26.com. Para la especialista, el secreto está en encontrar piezas protagonistas que aporten estructura, armonía y personalidad sin necesidad de exagerar.

“Pienso que la diferencia muchas veces está en los detalles, por eso hay que encontrar un elemento protagonista”, señala. Y agrega que prendas como un blazer bien armado, un tapado clásico o accesorios discretos pueden elevar cualquier outfit de manera inmediata.

Cómo vestir elegante, según una asesora de imagen

Según la especialista, la clave para lograr un look elegante no pasa por tener un guardarropa enorme, sino por aprender a elegir prendas versátiles, de buena calidad visual y fáciles de combinar.

Los colores neutros son la clave para un look elegante. Foto: Canal26.com

Además, destaca que los colores neutros, las prendas bien cuidadas y los cortes clásicos suelen transmitir una imagen más sofisticada. Además, recomienda evitar los excesos y apostar por detalles simples que aporten equilibrio.

El blazer estructurado, una prenda que transforma cualquier look

Para la asesora de imagen, el blazer es una de las prendas más efectivas a la hora de elevar un outfit. Un modelo bien estructurado puede hacer que incluso un jean y una remera básica se vean mucho más elegantes. Además, es una pieza versátil que funciona tanto para ocasiones formales como para combinaciones más relajadas.

El blazer estructurado es una prenda que transforma cualquier look, Foto: Canal26.com

El tapado clásico y su efecto elegante inmediato

Otro de los recomendados por Flavia Sanjines es el tapado clásico. Los diseños simples, en tonos neutros y con buena caída, suelen aportar una imagen sofisticada sin demasiado esfuerzo.

Según explica, este tipo de abrigo nunca pasa de moda y ayuda a construir looks más prolijos y armónicos.

Otro de los recomendados por Flavia Sanjines es el tapado clásico. Foto: Canal26.com

Pantalones de buena caída: por qué cambian por completo un outfit

La asesora también remarca que el pantalón cumple un rol fundamental en la imagen general. Un diseño con buena caída y un corte favorecedor puede estilizar la figura y generar un efecto mucho más elegante.

En ese sentido, recomienda priorizar telas que mantengan cierta estructura y evitar prendas demasiado ajustadas o deformadas.

El pantalón cumple un rol fundamental en la imagen general. Foto: Canal26.com

Los accesorios simples que ayudan a verse más elegante

Para la experta en moda, los accesorios también hacen una gran diferencia, siempre que se utilicen de manera equilibrada. Un cinturón clásico, unos aros discretos o un reloj sencillo pueden aportar sofisticación sin sobrecargar el look. En ese sentido, sostiene que muchas veces estos detalles pequeños son los que terminan definiendo la imagen final.

Los accesorios hacen una gran diferencia. Foto: Canal26.com

Los colores neutros y el cuidado de la ropa

Por último, la asesora de imagen destaca que los tonos neutros suelen transmitir más elegancia porque permiten combinar fácilmente distintas prendas y generan una estética más limpia.