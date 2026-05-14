Cómo retrasar la aparición de canas, según el Dr. Sebastián La Rosa. Foto: ChatGPT.

Las canas suelen asociarse directamente con el paso del tiempo, pero cada vez más especialistas sostienen que su aparición no siempre responde únicamente al envejecimiento natural. El médico y divulgador científico Sebastián La Rosa explicó que, en muchos casos, el encanecimiento prematuro puede estar relacionado con desequilibrios hormonales, déficits nutricionales o factores ambientales que afectan la salud del cabello.

Según el especialista, entender por qué aparecen las canas es clave para saber si existe la posibilidad de retrasarlas o incluso revertirlas parcialmente.

Qué son las canas y por qué aparecen

Las canas aparecen cuando el cabello pierde melanina, el pigmento responsable de darle color. Esto ocurre porque los melanocitos —las células encargadas de producir ese pigmento— dejan de funcionar correctamente o desaparecen con el tiempo.

El Dr. Sebastián La Rosa explica que existen dos mecanismos principales detrás de este proceso: el agotamiento de las células madre del folículo piloso o el daño directo sobre los melanocitos.

“Una cana es, básicamente, un pelo que perdió pigmento”, señala el médico. Y aunque el envejecimiento natural influye, no siempre es la única explicación.

¿Las canas realmente pueden revertirse? Foto: Gemini IA.

Las canas prematuras pueden estar relacionadas con problemas de salud

El especialista asegura que cuando las canas aparecen antes de los 40 años muchas veces pueden estar asociadas a factores metabólicos o ambientales.

Entre las causas más frecuentes menciona:

Hipotiroidismo .

Déficit de hierro , cobre , vitamina B12 o vitamina D .

Estrés crónico.

Tabaquismo.

Exposición a metales pesados.

Inflamación.

Mala alimentación.

Exceso de radicales libres.

“El cuerpo prioriza funciones vitales antes que mantener un cabello pigmentado y saludable”, explica La Rosa. Por eso, cuando existen deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales, el pelo puede verse afectado rápidamente.

Qué relación tienen los radicales libres con las canas

Uno de los puntos que más destaca el médico es el impacto de los radicales libres sobre las células del cabello. Estas moléculas inestables generan daño celular y aceleran el envejecimiento.

Según La Rosa, factores como el cigarrillo, el alcohol, la contaminación ambiental, el sedentarismo o la exposición excesiva al sol pueden aumentar la producción de radicales libres y favorecer la aparición temprana de canas.

Para contrarrestar ese efecto, recomienda reforzar el consumo de antioxidantes a través de la alimentación.

Qué relación tienen los radicales libres con las canas. Foto: Freepik

Qué alimentos y nutrientes ayudan a cuidar la pigmentación del cabello

El especialista sostiene que mantener buenos niveles nutricionales es fundamental para preservar la salud capilar. Algunos nutrientes clave son:

Hierro .

Cobre .

Vitamina B12 .

Vitamina D .

Antioxidantes como la vitamina C y el glutatión.

Además, aconseja incorporar verduras de hoja verde, frutas y alimentos ricos en antioxidantes que ayuden a combatir el estrés oxidativo.

¿Las canas realmente pueden revertirse?

El Dr. La Rosa asegura que, en ciertos casos, sí es posible observar una recuperación parcial del color natural del cabello, especialmente cuando el problema está relacionado con factores reversibles.

“Las canas pueden revertirse siempre y cuando las células madre del folículo no hayan sido destruidas”, afirma.

De hecho, existen registros médicos de personas que recuperaron pigmentación tras corregir alteraciones hormonales o déficits nutricionales.

Sin embargo, aclara que no existe una solución universal y que cada caso debe analizarse de manera individual.

¿Las canas realmente pueden revertirse? Foto: Gemini IA.

Cómo retrasar la aparición de canas, según el Dr. Sebastián La Rosa

Entre las principales recomendaciones del especialista para prevenir o ralentizar el encanecimiento aparecen:

Controlar los niveles hormonales.

Corregir déficits de vitaminas y minerales.

Reducir el estrés.

Evitar fumar y disminuir el consumo de alcohol.

Mantener una alimentación equilibrada.

Dormir bien.

Realizar actividad física.

Reducir la exposición a toxinas y contaminación.

Además, destaca que muchas de estas estrategias no solo ayudan al cabello, sino también al envejecimiento general del organismo.

“Todo lo que hacés para cuidar tus células también puede ayudar a retrasar las canas”, concluye el médico.