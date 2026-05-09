Recomendaciones de un peluquero para saber todo lo que tenés que tener en cuenta antes de pasar por las tijeras y cambiar tu look. Foto: Freepik

Muchas personas eligen la fecha para cortarse el pelo según la disponibilidad del salón o simplemente cuando sienten que ya necesitan un cambio. Sin embargo, existe una creencia muy popular que relaciona las distintas fases de la Luna con el crecimiento, la fuerza y hasta la duración del corte de cabello.

Sobre este tema habló el reconocido peluquero de L’Oréal, Pablo Sánchez (@pablo.hair.stylist), quien explicó en Instagram cómo funciona esta teoría que desde hace años sigue despertando curiosidad entre quienes buscan potenciar el cuidado capilar. Según comentó el estilista, cada fase lunar estaría asociada a un objetivo diferente: desde estimular el crecimiento hasta mantener el corte prolijo durante más tiempo: “Dicen que la Luna no solo mueve mareas, sino que también influye en nuestro cabello”.

Cuándo cortarse el pelo en mayo 2026, según un peluquero. Foto: Unsplash.

Cómo influye cada fase lunar al momento de cortarse el pelo

De acuerdo con esta teoría, las fases de la Luna marcarían distintos momentos ideales para renovar el cabello, según el resultado que cada persona busque.

Luna nueva: ideal para cambios de look

Pablo Sánchez explicó que la Luna nueva suele asociarse con los comienzos y los reinicios. “Se dice que la fase de la Luna nueva es ideal para quienes buscan un reinicio. Cortes más drásticos, cambios de estilos y energía fresca”, señaló. Por eso, muchas personas eligen este momento para animarse a transformaciones más marcadas, cambios radicales o estilos completamente distintos.

16 y 17 de mayo

Luna creciente: para estimular el crecimiento

La Luna creciente es una de las fases más populares entre quienes desean que el cabello crezca más rápido y con mayor fuerza. “Muchos aseguran que el cabello crece más rápido y más fuerte”, comentó el especialista. Según esta creencia, sería el mejor momento para quienes buscan ganar largo, fortalecer el pelo o recuperarlo después de daños y tratamientos químicos.

Del 17 al 30 de mayo

Cómo influye cada fase lunar al momento de cortarse el pelo. Foto: Unsplash.

Luna llena: volumen y vitalidad

Otra de las etapas mencionadas por el peluquero es la Luna llena, considerada una fase de plenitud. “Para algunos es el mejor momento para buscar cortes que aporten volumen y vitalidad”, explicó. La teoría sostiene que durante esta fase el cabello podría verse con más cuerpo, brillo y movimiento natural.

1 y 31 de mayo

Luna menguante: para mantener el corte por más tiempo

Por último, la Luna menguante suele ser elegida por quienes quieren conservar la forma del corte durante varias semanas. “La teoría dice que ayuda a mantener la forma del corte por mucho más tiempo”, detalló Sánchez. Esto la convierte en una opción frecuente para personas que prefieren espaciar las visitas a la peluquería y mantener el peinado prolijo por más tiempo.

Del 2 al 15 de mayo

Consejos de un peluquero: qué tener en cuenta antes de cortarte el pelo en otoño-invierno

Más allá de las creencias vinculadas a la Luna, Pablo Sánchez explicó en diálogo con Canal26.com que no existe un corte universal recomendado para todas las personas, ya que cada estilo debe adaptarse al tipo de cabello y a la forma en que cada uno prefiere llevarlo. “No recomiendo ningún corte en específico porque cada corte va adaptado según el cabello de cada persona, el largo que tiene y cómo le gusta lucirlo: con movimiento, lacio, con capas o entero”, explicó.

Consejos de un peluquero: qué tener en cuenta antes de cortarte el pelo en otoño-invierno. Foto: Freepik

Según el especialista, el punto más importante antes de realizar cualquier cambio es hacer un diagnóstico personalizado para entender qué necesita realmente el cabello. Sin embargo, sí remarcó una recomendación clave para esta época del año: eliminar las puntas dañadas antes de la llegada del frío intenso.

“Lo que sí recomiendo es cortar las puntas más resecas y debilitadas porque viene la época del frío, cuando más se reseca el cabello”, señaló. Además, explicó que retirar las puntas abiertas, resecas o deterioradas ayuda a mantener el pelo más saludable, brillante y manejable durante el otoño y el invierno.

Margot Robbie luciendo el long bob. Foto: Instagram @margotrobbieofficial

El peluquero también destacó que el corte por sí solo no alcanza si no se acompaña con tratamientos adecuados según las necesidades de cada persona. “Más allá del corte, para potenciar los resultados hay que acompañar semanalmente con un buen tratamiento de reparación, nutrición o hidratación”, afirmó.

Según detalló, este tipo de cuidados ayudan a conservar mejor la longitud del cabello, evitar que las puntas vuelvan a dañarse rápidamente y mejorar aspectos como el brillo, la elasticidad y el movimiento natural. “Eso va a ayudar a que el cabello tenga mejor longitud, que no haga falta cortarlo tan seguido y que no pierda brillo ni flexibilidad”, concluyó.