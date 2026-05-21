Si bien en el último tiempo el corte bob se apoderó de las alfombras rojas, las melenas XL también lograron consolidarse. Foto: Magnific

La moda está en constante cambio. Si bien en el último tiempo el corte bob se apoderó de las alfombras rojas, las melenas XL también lograron consolidarse como una de las tendencias beauty más fuertes del momento. Cada vez son más las celebridades e influencers que apuestan por llevar el cabello muy largo en todas sus versiones: lacio extremo, con ondas naturales, rulos definidos o flequillo.

En paralelo a esta moda, también aumentó una de las preguntas más frecuentes en salones de belleza y búsquedas de internet: cómo hacer crecer el cabello más rápido. Aunque las redes suelen viralizar remedios caseros y soluciones milagrosas, los especialistas coinciden en que no existen fórmulas mágicas capaces de hacer crecer el pelo varios centímetros en pocas semanas.

En diálogo con InStyle, la estilista y especialista capilar Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair y presidenta de Club Fígaro, explicó que sí es posible favorecer un crecimiento más saludable si se crean las condiciones adecuadas para fortalecer el cabello y evitar el quiebre.

“No podemos cambiar radicalmente el ritmo biológico del crecimiento, pero sí crear las condiciones para que el pelo crezca más fuerte y se rompa menos”, señaló la experta. Además, remarcó que muchas veces la sensación de que el cabello “no crece” tiene más relación con la rotura de las puntas que con el crecimiento real de la fibra capilar.

Qué hacer para que el cabello crezca más sano y fuerte. Foto: Pinterest.

Qué hacer para que el cabello crezca más sano y fuerte

Según Ordás, el objetivo no debería enfocarse únicamente en acelerar el crecimiento, sino también en conservar el largo del cabello evitando daños cotidianos. Para eso, recomienda sostener hábitos simples pero constantes, que ayudan a mejorar el entorno donde nace el pelo.

Entre las prácticas que pueden favorecer el crecimiento saludable se encuentran:

realizar masajes capilares durante algunos minutos;

mantener una correcta higiene del cuero cabelludo;

reducir el estrés;

proteger el cabello del calor excesivo;

hidratar la fibra capilar regularmente;

y desenredar el pelo con suavidad para evitar quiebres.

“La constancia suele tener más impacto que cualquier tratamiento puntual”, explicó la especialista en diálogo con InStyle.

La alimentación también influye en el crecimiento capilar

Uno de los puntos que más destacó Ordás es la relación entre la alimentación y la salud del cabello. Según explicó, muchas veces el pelo refleja deficiencias nutricionales del organismo, por lo que una dieta desequilibrada puede afectar directamente la fuerza y calidad de la fibra capilar.

La falta de proteínas, hierro, zinc o determinadas vitaminas puede provocar debilitamiento, caída y menor resistencia. Por eso, la especialista recomienda priorizar una alimentación equilibrada y rica en nutrientes para fortalecer el cabello desde adentro.

“No se trata tanto de acelerar el crecimiento como de evitar que el cuerpo tenga carencias que lo frenen”, sostuvo.

Errores comunes que pueden frenar el crecimiento del pelo

Además de los hábitos saludables, la especialista advirtió sobre errores cotidianos que suelen repetirse y perjudican el cabello más de lo que muchas personas creen.

Uno de los más frecuentes es el abuso de herramientas térmicas como planchitas, bucleras y secadores a altas temperaturas. También mencionó los peinados demasiado tirantes, que generan tensión constante sobre la raíz, y el descuido del cuero cabelludo.

Otro error habitual es evitar cortar las puntas durante largos períodos con la idea de conservar el largo. Sin embargo, Ordás explicó que las puntas dañadas terminan quebrándose con más facilidad, lo que genera el efecto contrario.

“Muchas personas piensan que dejar de cortar el cabello hará que crezca más, cuando en realidad unas puntas muy dañadas pueden hacer perder longitud con más rapidez”, afirmó.

Cada cuánto hay que lavar el cabello para favorecer su crecimiento

Otro de los mitos más populares tiene que ver con el lavado. Existe la creencia de que espaciar los lavados ayuda a que el pelo crezca más rápido, pero la especialista aclaró que eso no tiene fundamento.

“El cuero cabelludo necesita estar limpio y equilibrado para funcionar correctamente”, explicó. Según indicó, mantener una buena higiene capilar favorece el entorno donde nace el cabello y puede contribuir a mejorar la microcirculación, especialmente si se realizan pequeños masajes durante el lavado.

Además, recomendó elegir productos adecuados para cada tipo de cabello y evitar agresiones innecesarias durante el peinado o secado.

Cada cuánto hay que lavar el cabello para favorecer su crecimiento. Foto: Pinterest.

Tratamientos y cuidados que ayudan a fortalecer el cabello

Más allá de la rutina diaria, algunos tratamientos específicos también pueden ayudar a mejorar la calidad capilar. Entre ellos, Ordás mencionó los tónicos estimulantes, rituales con masaje y tratamientos orientados al cuero cabelludo.

El objetivo principal de estos procedimientos no es acelerar de manera artificial el crecimiento, sino fortalecer la fibra capilar para que el cabello conserve mejor su longitud y luzca más sano, brillante y resistente.

Para quienes atraviesan la desesperación de un mal corte de pelo o quieren llegar con una melena más larga a un evento importante, la especialista recomendó paciencia y constancia. Según explicó, en apenas un mes probablemente no haya un cambio drástico en el largo, pero sí se puede notar un cabello más fuerte y con menos rotura.

“En cuatro semanas quizás no veremos una melena muchísimo más larga, pero sí un cabello más fuerte, brillante y con menos rotura. Ahí es donde empieza realmente el crecimiento”, concluyó en diálogo con InStyle.