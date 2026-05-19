El icónico corte de pelo de Anna Wintour que inspiró a “El diablo viste a la moda” y es tendencia en 2026:

Corte bob Anna Wintour. Foto: Instagram @wintourworld

Hay cortes de pelo que definen un estilo y una personalidad durante décadas. Anna Wintour, el alter ego de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada, lo tenía muy claro cuando el corte bob triunfó siendo ella adolescente, un look al que se ha mantenido fiel y que también adoptaron figuras como Lily Collins, Emma Stone y Hailey Bieber.

“El bob es tendencia siempre. Es atemporal y Anna Wintour siempre va a ser recordada —entre otras cosas— por un corte que genera identidad”, afirmó a EFE Iván Navarta, experto en formación de las firmas cosméticas Goldwell y Kerasilk.

Navarta asegura que sobre este corte todo lo que existen son variaciones, como los long bob o french bob, dos de las apuestas más fuertes de la temporada, especialmente con acabados naturales y texturas relajadas.

Corte bob Anna Wintour. Foto: Instagram @wintourworld

El origen del icónico corte bob de Anna Wintour

Amy Odell, periodista especializada en moda y autora del libro Anna: La biografía, explicó que la obsesión de Anna Wintour por su imagen comenzó durante la adolescencia, cuando estudiaba en el North London Collegiate School de Londres junto a su amiga Viviene Lasky.

Según contó Lasky, el deseo de Wintour era destacarse por su forma de vestir y construir una identidad propia a través de la imagen. Esa búsqueda también la llevó a adoptar el corte creado por el legendario peluquero Vidal Sassoon, quien en los años 60 revolucionó la peluquería con un estilo geométrico y perfectamente estructurado. Con el tiempo, ese peinado se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo de la moda y terminó marcando la identidad visual de la editora de Vogue.

Corte bob Anna Wintour. Foto: Instagram @wintourworld

Por qué el corte bob nunca pasa de moda

“El bob es un clásico atemporal. Genera marca propia y suele funcionar muy bien en mujeres con cargos importantes porque transmite autoridad”, explicó Navarta. El estilista sostuvo que este tipo de corte se asocia con personalidades metódicas y estructuradas, ya que sus líneas rectas y definidas proyectan orden, equilibrio y sofisticación.

“Es un look muy calculado, elegante y de bajo mantenimiento para quienes necesitan transmitir una buena imagen constantemente”, agregó. Sin embargo, aclara que requiere retoques profesionales cada cuatro o seis semanas para mantener su forma impecable.

Qué tipo de rostro favorece más al corte bob

Según los expertos, uno de los secretos para que el corte bob funcione correctamente es que no sobrepase la mandíbula. Además, factores como la estructura ósea y el largo del cuello son fundamentales.

Corte bob Anna Wintour. Foto: Instagram @wintourworld

Navarta explicó que el bob puede variar desde versiones muy cortas, como la de Anna Wintour, hasta estilos más largos y con ondas suaves, como los que llevan actualmente Emily Blunt, Kendall Jenner o incluso Demi Moore.

“Aporta mucha personalidad y hace que no te veas igual que todo el mundo”, destacó el estilista, quien también señaló que suele favorecer especialmente a mujeres de baja estatura porque estiliza la imagen y dirige la atención hacia el rostro.

En el caso del bob con flequillo, aclara que no todos los tipos de cara pueden adaptarlo con facilidad. “Anna Wintour tiene un rostro ovalado y una contextura pequeña, por eso le funciona tan bien”, explica. Además, un acabado menos rígido puede aportar frescura y un efecto rejuvenecedor.