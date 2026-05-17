Adiós al secador de pelo. Foto: Freepik.

Durante años, el secador de pelo fue uno de los aliados indispensables dentro de cualquier rutina de cuidado capilar. Sin embargo, una nueva tendencia comenzó a ganar espacio entre quienes buscan practicidad, menos exposición al calor y resultados más naturales. Se trata de los cepillos alisadores eléctricos, un accesorio que cada vez aparece más en redes sociales, peluquerías y rutinas de belleza cotidianas.

La popularidad de esta herramienta creció especialmente entre quienes quieren lograr un peinado prolijo sin dedicar demasiado tiempo frente al espejo. Además de facilitar el alisado, muchos modelos prometen reducir el frizz, aportar brillo y evitar el daño excesivo sobre la fibra capilar.

Por qué los cepillos alisadores reemplazan al secador tradicional

Uno de los principales motivos por los que este accesorio comenzó a imponerse es la practicidad. A diferencia del secador convencional, que generalmente requiere el uso simultáneo de cepillo y calor, los cepillos alisadores concentran todo en una sola herramienta.

Cepillos alisadores eléctricos. Foto: Gadnic.

Esto permite peinar y alisar el cabello de manera más rápida y sencilla, especialmente para quienes no tienen experiencia realizando brushing o manejando varias herramientas al mismo tiempo. En pocos minutos, el cabello puede quedar más ordenado, con movimiento y sin el efecto rígido que muchas veces dejan las planchitas tradicionales.

Además, varios modelos incluyen tecnologías pensadas para proteger la fibra capilar, como recubrimientos cerámicos o control de temperatura, ayudando a reducir el impacto del calor directo sobre las cutículas.

Menos frizz y un acabado más natural

Otro de los puntos fuertes de los cepillos alisadores eléctricos es el resultado final. A diferencia de otros métodos de alisado que pueden dejar el pelo demasiado lacio o aplastado, esta herramienta suele mantener el volumen natural y un acabado más flexible.

Cepillos alisadores eléctricos. Foto: Gadnic.

Por eso, muchas personas los eligen para el uso diario o para retoques rápidos antes de salir. El objetivo no siempre es lograr un alisado extremo, sino conseguir un cabello más prolijo, suave y manejable sin perder movimiento.

Además, el cepillo ayuda a distribuir mejor el calor mientras desenreda el pelo, lo que puede disminuir el frizz y mejorar la apariencia general del peinado.

La tendencia que domina redes sociales y rutinas de belleza

El crecimiento de este accesorio también está muy ligado a las redes sociales. En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, estilistas y creadores de contenido muestran tutoriales donde transforman el cabello en pocos minutos utilizando cepillos alisadores eléctricos.

La facilidad de uso y el efecto inmediato hicieron que muchos usuarios comiencen a reemplazar progresivamente el secador tradicional por este tipo de herramientas. Incluso, algunos modelos incluyen cabezales intercambiables para crear ondas, sumar volumen o secar mientras se peina, convirtiéndose en un producto multifunción.

Cepillos alisadores eléctricos. Foto: Gadnic.

Qué tener en cuenta antes de usar un cepillo alisador

Aunque se presenta como una alternativa más amigable para el cabello, los especialistas recomiendan igualmente utilizar protector térmico antes de aplicar calor y evitar temperaturas demasiado altas de forma frecuente.

También es importante elegir modelos de buena calidad y adecuados para cada tipo de pelo, ya que no todos ofrecen la misma potencia ni los mismos resultados. En cabellos muy finos o dañados, por ejemplo, conviene usar temperaturas moderadas para evitar quiebres o resequedad.

Con una combinación de practicidad, rapidez y resultados más naturales, los cepillos alisadores eléctricos empiezan a consolidarse como una de las herramientas favoritas dentro del mundo del cuidado capilar.