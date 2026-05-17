Qué corte de pelo hacerte en mayo. Foto: Instagram @selenagomez

Las tendencias en pelo cambian temporada tras temporada, pero hay ciertos estilos que logran convertirse en verdaderos fenómenos. Cortes que empiezan en una alfombra roja, en una campaña o en las redes sociales de una celebrity y, poco tiempo después, terminan instalándose en peluquerías de todo el mundo. Este mayo, los looks naturales, versátiles y con movimiento pisan fuerte y sirven de inspiración para quienes buscan renovar su imagen.

“Las tendencias cambian. Pero hay looks que terminan marcando una época. Cortes, colores y estilos que después vemos en todos lados. Porque muchas veces, las celebrities no solo inspiran moda… inspiran lo próximo que vamos a pedir en la pelu”, explica Nacho Acosta, peluquero de L’Oréal Professionnel.

Aunque cada corte de pelo puede adaptarse según el tipo de rostro, textura del pelo y estilo personal, estos looks funcionan como una gran guía para entender qué se viene en materia de tendencias beauty.

Las tendencias en pelo cambian temporada tras temporada. Foto: Freepik.

Silk bob, el corte elegante y suave que llevó Selena Gomez

El silk bob es una de las versiones más refinadas del clásico bob. Selena Gomez lo convirtió en uno de los cortes más buscados gracias a su acabado brillante, prolijo y con movimiento natural. Se caracteriza por quedar a la altura de la mandíbula o apenas más abajo, con puntas suaves y un efecto sedoso.

Es ideal para quienes buscan un cambio sofisticado sin perder versatilidad. Puede llevarse lacio, con ondas suaves o incluso con efecto wet para la noche. Además, funciona muy bien en distintos tipos de cabello porque se adapta tanto a melenas con volumen como a pelos más finos.

Silk bob, el corte elegante y suave que llevó Selena Gomez. Foto: Instagram @selenagomez

French bob, el estilo parisino que impone Lily Collins

El french bob sigue consolidándose como uno de los cortes favoritos del año y Lily Collins es una de las celebrities que mejor lo representa. Este estilo tiene un aire relajado y chic, inspirado en la estética parisina, y suele combinarse con flequillo recto o desmechado.

La clave está en que no busca la perfección absoluta, sino un acabado más natural y descontracturado. Se lleva corto, generalmente por encima de los hombros, y aporta mucha personalidad. Además, requiere poco mantenimiento diario, algo que lo vuelve todavía más atractivo para quienes quieren practicidad sin resignar estilo.

French bob, el estilo parisino que impone Lily Collins. Foto: Instagram @lilyjcollins

Baby bangs, el flequillo audaz de Dakota Johnson

Dakota Johnson volvió a poner en tendencia los baby bangs, un flequillo mucho más corto de lo habitual que aporta un toque moderno y distintivo. Aunque puede parecer un look difícil, lo cierto es que se adapta a diferentes estilos cuando está bien personalizado.

Este tipo de flequillo resalta las facciones y suele combinarse tanto con melenas largas como con cortes midi. Es una opción ideal para quienes quieren transformar su imagen sin modificar demasiado el largo del pelo. Además, aporta un aire artístico y vintage que volvió con fuerza este año.

Baby bangs, el flequillo audaz de Dakota Johnson. Foto: Instagram @dakotajohnson

Long bob, el clásico moderno de Hailey Bieber

Si hay un corte que nunca pasa de moda, ese es el long bob. Hailey Bieber lo reafirmó como uno de los estilos más versátiles y elegantes del momento. Más largo que el bob tradicional, suele llegar a la clavícula y favorece prácticamente a todos los rostros.

La gran ventaja del long bob es que permite jugar con diferentes peinados y texturas. Puede usarse súper lacio, con ondas relajadas o con volumen natural. Además, es una excelente opción para quienes quieren un cambio visible sin animarse todavía a un corte demasiado corto.

Long bob, el clásico moderno de Hailey Bieber. Foto: Instagram @haileybieber

Más allá de las tendencias, los especialistas coinciden en que el mejor corte siempre será aquel que se adapte al estilo de vida, la rutina y las características de cada persona. Las celebrities funcionan como inspiración, pero la clave está en encontrar una versión personalizada que potencie la identidad y haga sentir cómoda a quien lo lleva.