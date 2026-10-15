Desde la cárcel, Claudio Barrelier pidió un careo con la mamá de Agostina Vega: “Van a saber que la entregaste”

Femicidio de Agostina Vega Foto: Redes Sociales

Desde el comienzo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier ha sido el principal acusado. Es que el sábado 23 de mayo, el sujeto de 33 años le pidió a la adolescente de 14 años que se trasladara a su casa particular en Juan del Campillo al 878, en el barrio de Cofico, en Córdoba, para supuestamente entregarle un presente a su madre, Melisa Heredia, quien había sido su pareja.

En esa vivienda, el hombre habría asesinado a la niña y luego descartado su cuerpo en un descampado de Ampliación Ferreyra. A las pocas horas de iniciada la causa, Barrelier quedó detenido y actualmente se encuentra en la cárcel de Cruz del Eje.

Mientras se confirmó que dicha causa ha sido elevada a juicio, en las últimas horas, el individuo declaró de forma virtual ante los fiscales y dirigió parte de su testimonio a la madre de Agostina.

Declaró Barrelier y apuntó contra Melisa Heredia: “Entregó a su hija”

Claudio Barrelier ha sido acusado también de poseer presuntamente material de abuso sexual infantil y también es investigado. Y mientras se encontraba prestando testimonio por este delito se refirió al femicidio de Agostina Vega y apuntó contra Melisa Heredia. El sujeto dijo que solicitó enfrentarla para que “salga a la luz todo lo ocurrido”.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

Más tarde, el sospechoso le dedicó unas palabras: “Melisa necesito decir todo frente a frente para que se sepa todo. Tu familia te va a terminar odiando. De una vez por todas que se sepa la verdad”.

Barrelier incluso fue más allá y acusó a Heredia de “producir pornografía en su celular” y que Agostina se lo había dicho a sus compañeras de escuela. Asimismo, el imputado por el femicidio de la adolescente también aseguró que Melisa Heredia “entregó a su hija Agostina”.

Según el video que difundió El Doce, el hombre indicó: “Tienen que saber todas las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad”. Y cerró: “Animate a estar en frente mío”.

Qué dijo Claudio Barrelier sobre la tenencia de material de abuso sexual infantil

La causa que investiga a Barrelier por la supuesta tenencia de material de abuso sexual infantil es independiente de la investigación por el femicidio de Agostina y está a cargo de Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

La imputación que se le endilgó al acusado es por “tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

Claudio Barrelier, de 33 años, es considerado autor material del asesinato. Foto: Puntal

Sin embargo, en la declaración que prestó este jueves 15 de octubre, el hombre negó los delitos que se le imputan. Asimismo, su abogado defensor, Carlos Argüello, sostuvo que las imágenes que se encontraron en su dispositivo móvil corresponden a adultos.

A su vez, indicó que no se trababa de material que se comercializado, sino que se trataría de fotografías que contaban con el consentimiento de ambas partes.

En tanto, en la causa por el femicidio de Agostina Vega, Barrelier se encuentra imputado por el delito de “homicidio agravado por tratarse de una menor de edad y en contexto de violencia de género”.