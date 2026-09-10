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Elevaron a juicio oral la causa por el femicidio de Agostina Vega: Barrelier y otros cinco acusados se enfrentarán al tribunal

El fiscal Raúl Garzón cerró la instrucción de la causa por el femicidio de la adolescente en Córdoba. El principal imputado afrontará cargos graves que prevén penas máximas, mientras que el abogado querellante confirmó que no hubo otros autores materiales.

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Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa.
Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.
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La investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en la ciudad de Córdoba, alcanzó una instancia decisiva con la confirmación de la elevación a juicio oral y público del expediente. El fiscal de instrucción, Raúl Garzón, dictó la resolución que envía al banquillo de los acusados al principal imputado, Claudio Barrelier, junto a otras cinco personas procesadas en la causa.

El abogado querellante Carlos Nayi informó que la resolución judicial dejó plenamente acreditado que no existió otro ejecutor material en el ataque contra la menor.

De esta manera, Barrelier llegará al juicio imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, violencia de género y criminis causa.

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