Triple femicidio en Florencio Varela: quién es “Roger”, por qué se lo investiga y qué vínculo tendría con “Pequeño J”

Roger, quién es el narco que investigan por el triple crimen de Florencio Varela. Foto: PSA

A más de un año del triple femicidio de Florencio Varela, la investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el rol de cada uno de los detenidos acusados de asesinar a Morena Verdi (20), Lara Gutiérrez (15) y a Brenda del Castillo (20) el pasado 19 de septiembre de 2025.

La causa judicial tiene hasta el momento un 18 de detenidos y otros sospechosos prófugos. Pero, en las últimas horas, surgió otro nombre vinculado al homicidio múltiple. El sujeto fue identificado como Pablo Daniel Macalopu Cafferata alias “Roger”.

Se cree que el individuo sería quien habría estado detrás del asesinato. Cafferata fue detenido este miércoles 3 de noviembre por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, en este momento, se encuentra con prisión preventiva, dictada por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Quién es “Roger” y por qué se lo investiga por el triple femicidio de Florencio Varela

“Roger” está siendo investigado por la Justicia Federal de San Isidro en una causa paralela al triple femicidio, sospechado de ser el jefe de “Pequeño J”, quien se creía en un primer momento que era el líder de una banda narco criminal. También se creía que él había ordenado el crimen. Pero, ahora, los investigadores que ese rol habría sido el de Caferatta.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, no sería la cabeza detrás del crimen, sino que el líder habría sido "Roger" Cafferata. Foto: EFE

En concreto, la Justicia argentina lo investiga como el presunto encargado de una red de delincuentes vinculados al narcotráfico. El expediente judicial indica que el nombre del individuo habría aparecido en el celular de Cristian Wagner, quien está siendo investigado por un delito narco en otro caso, según detalló TN.

Por otra parte, los efectivos realizaron una serie de allanamientos en su domicilio ubicado en la calle Laguna 345, ubicada en Capital Federal. En ese lugar, secuestraron dos automóviles una Toyota SW4, una Ford Raptor, además, de 175 mil dólares y dos armas.

También se supo que Pablo Daniel Macalopu Cafferata nació en la ciudad de Lima el 11 de julio de 1991 y que desde hacía varios años se encontraba asentado en Buenos Aires.

Qué hacía el nuevo detenido vinculado al crimen de Florencio Varela

El dispositivo de Wagner arrojó más información valiosa sobre el caso. Los agentes lograron identificar audios de Roger y de otros involucrados en una banda que se dedicaba presuntamente a transportar droga. Los investigadores creen, además, que el hombre se encargaba de la compra y venta de los estupefacientes y que era quien también hacía los depósitos de dinero.

El triple femicidio de Florencio Varela tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025. Foto: Redes Sociales

Cómo ocurrió el triple femicidio Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo

El triple femicidio de Florencio Varela tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025. Ese día muy cerca de las 21.30h, Lara, Morena y Brenda acudieron a la rotonda de La Tablada sobre la avenida Crovara con la promesa de que irían a una fiesta y allí les pagarían 200 dólares a cada una. Por supuesto, todo se trataba de un engaño.

Las jóvenes se subieron a una Chevrolet Tracker de color blanco y se dirigieron hasta una vivienda de la esquina de Chañar y Río Jáchal, en el barrio de Villa Vatteone. Una vez dentro de ese lugar, las mujeres fueron sometidas a torturas que incluyó la filmación de las mismas para luego ser finalmente asesinadas.

La Policía Bonaerense llegó a ese sitio dos días después de su desaparición. Realizó peritajes y allanamientos en el lugar y allí encontró los cuerpos de las víctimas cubiertos con una manta.

Actualmente, la causa está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, cuyo titular es Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 2.