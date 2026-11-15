Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú a otro de los prófugos y buscan extraditarlo a la Argentina

Abel Josuel Taya Humpire, detenido por el triple crimen de Florencio Varela. Foto: Prensa Policía

El triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Abel Josuel Taya Humpire, uno de los imputados que permanecía prófugo, fue capturado en Lima, Perú, en el marco de la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 y de los cuales Canal 26 realiza seguimiento.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura internacional y ahora se buscará su extradición a la Argentina.

Abel Josuel Taya Humpire, detenido por el triple crimen de Florencio Varela.

Cómo fue la detención del prófugo del triple crimen de Florencio Varela en Perú

El operativo se concretó el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 8:02, en el distrito de Santa Anita, en Lima. La captura estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación contra el Crimen Transnacional (DIVICCT) de la Policía Nacional del Perú, después de una serie de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

El detenido tenía una Notificación Roja de INTERPOL, identificada con el número A-15353/9-2026, emitida a pedido de las autoridades judiciales argentinas.

Según informaron las autoridades peruanas, cuando fue interceptado presentó un documento de identidad presuntamente falso, que llevaba su fotografía, pero correspondía a otra persona. La documentación será sometida a las verificaciones correspondientes.

Abel Josuel Taya Humpire, detenido por el triple crimen de Florencio Varela.

Qué papel habría tenido Abel Josuel Taya Humpire en la organización investigada

Los investigadores sospechan que Taya Humpire mantenía vínculos con la estructura criminal relacionada con los homicidios y que habría desempeñado tareas de seguridad y custodia personal de Luis Alan Valverde Rodríguez, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N.° 2 de Morón, busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.

Los hechos investigados se desarrollaron entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025. Una de las hipótesis judiciales sostiene que las tres víctimas habrían sido secuestradas y posteriormente asesinadas por una organización presuntamente vinculada al narcotráfico.

Otra de las líneas de investigación apunta a que el triple homicidio podría haber sido una represalia por la sustracción de sustancias estupefacientes. Sin embargo, esa posible motivación continúa bajo investigación.

Abel Josuel Taya Humpire, detenido por el triple crimen de Florencio Varela. Foto: Prensa Policía

Qué pasará con el detenido tras su captura en Lima

La detención representa un nuevo avance en una causa que ya permitió identificar a distintos sospechosos y concretar múltiples arrestos mediante medidas judiciales desarrolladas en la Argentina y en el exterior.

El siguiente paso será impulsar las actuaciones necesarias para solicitar la extradición de Taya Humpire, con el objetivo de que quede a disposición de la Justicia argentina.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta para determinar el grado de participación y las responsabilidades de cada una de las personas presuntamente involucradas en los asesinatos.